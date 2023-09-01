İsveç markası IKEA'dan namaz karşıtı adım! Mağazanın mescidi kapatıldı! Özrü kabahatlerinden beter
NATO'ya girmek için Türkiye'nin izin vermesine ihtiyacı olan İsveç'in dünyaca ünlü ev dekorasyon markası IKEA'nın namaz ilgili aldığı karar çileden çıkardı. Bursa'da 500’den fazla çalışanıyla 2008 yılından beri hizmet veren IKEA, müşterilerinin ve çalışanlarının kullandığı mescidi kapattı. Görevliler, namaz kılmak isteyen vatandaşları başka bir alışveriş merkezine yönlendirmeye başladı. Konunun basında yer almasından sonra panikle bir açıklama yayınlayan şirketten akıllara durgunluk veren bir savunma geldi.
Bursa'da 24 bin 500 metrekare alanda 2 katlı mağazasıyla 15 yıldır hizmet veren İsveçli IKEA, günde binlerce kişinin kullandığı mağazanın mescidini kullanıma kapattı. Görevliler namaz kılmak için gelenleri yan taraftaki alışveriş merkezine yönlendiriyor.
Bursa'da Yeni Yalova Yolu üzerinde, 24 bin 500 metrekare alanda 500'den fazla çalışanıyla 2008 yılından beri hizmet veren IKEA, müşterilerinin ve çalışanlarının kullandığı mescidi kapattı.
Kur'an-ı Kerim'in yakılmasıyla dünya gündemine giren İsveç menşeeli firma müşterilerinden tepki çekti.
Daha önce merdiven altında, atıl bir köşede mescit bulunduran IKEA, şimdilerde ise onu bile bulundurmak istemiyor. Vatandaşların 'namaz nerede kılabilirim' sorusuna ise, görevliler tarafından başka bir alışveriş merkezine yönlendiriliyor.
Günde binlerce kişinin geldiği, hafta sonları adım atacak yerin bulunmadığı IKEA'nın bu kararına tepki gösteren müşteriler, "Siz Allah'ın dinine sahip çıkarsanız Allah da size sahip çıkar. Ancak IKEA bu konuda farklı davranıyor. Bodrum kattaki mescidi bile kaldırmışlar. Anlaşılır gibi değil. İlgili kurumların gereğini yapacağını inanıyorum" dediler.
IKEA'DAN KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMA GELDİ
Değerli basın mensubu, 26 Şubat 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik doğrultusunda AVM'lerde bebek bakım odası ve çocuk oyun alanı; sosyal ve kültürel etkinlik alanı; acil ve tıbbi müdahale odası ile ibadet yeri ayrılması zorunlu tutulmaktadır. Bununla birlikte Bursa IKEA Mağazamız, bulunduğu AVM'nin ana binası tamamlanmadan faaliyete geçmiş olması nedeniyle, değerli müşterilerimizin ibadetlerini uygun bir ortamda gerçekleştirebilmeleri için tamamen iyi niyetli bir girişimle bir mescit oluşturarak kullanımlarına sunmuştur. Tüm dünyada yaşanan Covid-19 salgını sürecinde kapalı alanlar için getirilen kurallar nedeniyle Bursa IKEA Mağazamız bünyesinde bulunan mescit, yetkililerin bilgisi dahilinde hizmet dışında tutulmuş; bu süreçte müşterilerimiz IKEA Mağazamızın bulunduğu AVM içindeki mescide yönlendirilmiştir. Pandemi sürecinin sona ermesi ile birlikte, yetkililerin de görüşü alınarak, ibadetini gerçekleştirmek isteyen müşterilerimiz mağazamızın bulunduğu AVM içindeki mescide yönlendirilmektedir. IKEA olarak müşterilerimiz ve çalışanlarımızın inançlarına üst düzeyde saygı göstermeye devam edeceğiz.
Saygılarımızla, IKEA Türkiye
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