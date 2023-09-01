01 Eylül 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri FETÖ savunucusu CHP'li Yüksel Taşkın Kemal Kılıçdaroğlu'nu bombaladı: 40 milletvekili vermek hataydı

FETÖ savunucusu CHP'li Yüksel Taşkın Kemal Kılıçdaroğlu'nu bombaladı: 40 milletvekili vermek hataydı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.09.2023
ABONE OL
FETÖ savunucusu CHP’li Yüksel Taşkın Kemal Kılıçdaroğlu’nu bombaladı: 40 milletvekili vermek hataydı

"Kemalizm ırçılıktır" diyerek adeta Atatürk'e faşist yakıştırması yapan, FETÖ savunucusu CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik bomba açıklamalarda bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun her fırsatta savunduğu "6'lı masa koalisyonunu" eleştiren Yüksel Taşkın, "Diğer partilere 40 milletvekili vermek hataydı. Bu mevzu yanlış oldu. Doğruydu diye ısrar edersek insanlar kırılıyor." ifadelerini kullandı. Öte yandan Taşkın, "İstanbul 1. Bölge için hazırlık yaptım. İzmir’den aday olmak çok da tercihim değildi" diyerek İzmirlilerin tepkisini çekmişti.

FETÖ savunucusu, örgütün yayın organlarından Taraf Gazetesi yazarı olan ve "Kemalizm ırçılıktır" diyerek adeta Atatürk'e faşist yakıştırması yapan CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın dikkat çeken bir itirafta bulundu.

YÜKSEL TAŞKIN, KILIÇDAROĞLU'NUN CANSİPARENE SAVUNDUĞU İTTİFAKA SALLADI

Yüksel Taşkın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun her fırsatta savunduğu hatta "Gerekirse 16'lı masa kurarım" diyerek arkasında durduğu ittifakın büyük bir hata olduğunu söyledi.

"40 MİLLETVEKİLİ VERMEK HATAYDI"

CHP yandaşı Medyascope'a katılan Yüksel Taşkın DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'ye vekil verilmesinin tarihi bir hata olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Diğer partilerin seçimlere küme olarak girmesi gerekiyordu, biz uğraştık ikna edemedik. Tarih bunu böyle yazacak, bunu böyle kabul etmek lazım, diğer partilere 40 milletvekili vermek hataydı. Bu mevzu yanlış oldu. Doğruydu diye ısrar edersek insanlar kırılıyor."

İZMİR'DE TEPKİLERİN HEDEFİ OLDU

CHP'den İzmir 1. sırada milletvekili adayı gösterildiğinde Atatürk'le ilgili sözleri nedeniyle İzmirlinin hedefi olan Taşkın geçtiğimiz günlerde adeta İzmir'den istemeye istemeye vekil olduğunu da itiraf etti.

Taşkın, seçim öncesi İstanbul 1. bölgeden aday gösterilmeyi beklediğini ve buna göre hazırlık yaptığını belirterek, "İzmir'de adaylaştırılmam çok da tercihim değildi" diye konuştu. İzmir'den aday gösterilmesi hakkında 'ithal aday' eleştirilerinin hatırlatılması üzerine CHP Milletvekili Taşkın, "Ben Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak İzmir'e sık sık geliyordum. Örgütle de temaslarım vardı. Aslında bir MYK Üyesi olarak İstanbul 1. Bölge için hazırlık yaptım. İzmir'de adaylaştırılmam çok da tercihim değildi. Çünkü kendi alanım değil. Diğer partilere de kontenjanlar tanındığı için benim burada adaylaştırılmam göze battı. Eleştiriler çok doğaldır ama herkes ön seçimle geldi de ben mi istisnayım? Ben milletvekillerinin belirlendiği komisyonda değildim. İzmir milletvekili adayı olmam bana da sürpriz oldu" ifadelerini kullandı.

KADINLAR TEPKİ GÖSTERDİ

CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, Karabağlar İlçe Kongresi'nde, Tüzük Kurultayı için kadın kollarının kaldırılması önerisinde bulunduğunu ifade etmişti. Taşkın'ın sözleri üzerine CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Nurdan Şenkal Uçar, "Bürokratların oturduğu koltuklarda da kadınların emeği çoktur! Kadınlar olmadan devrim olmaz!" sözleriyle sitem etti. Uçar, şunları söyledi:

"Taşkın kadın kolları kaldırılması gerektiğini ilçemizde de dillendirmiştir. Kadın kollarını kaldırılması için öneride bulunacağını söylemiştir. Biz CHP'li kadınlar partinin omurgasıyız. 1934 yılında bizlere sağlanan haklarımızı kullanıyoruz. Biz kadın kolları olarak örgütümüzün büyümesi için yeni kadın üyeler, partimiz için politika üreten kadınlarla partimiz için yönetim kadrolarına gelecek kadın yönetici yetiştirmek için çalışıyoruz. Eşitlik mücadelesini sürdüreceğiz. Yeni tüzük kurultayımızda kadın kollarımızın da haklı talepleri vardır! Bürokratların oturduğu koltuklarda da kadınların emeği çoktur."

KILIÇDAROĞLU CANSİPARENE SAVUNUYOR

Öte yandan Yüksel Taşkın'ın hedef aldığı masa ittifakını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her fırsatta savunuyor.

"MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTELERİNE YÖNELİK ELEŞTİRİLER HAKSIZDIR"

Kılıçdaroğlu son olarak küçük ortaklara vekil kaptırdığına yönelik eleştirileri şu şekilde savunmuştu:

"Diğer partilerle oluşturduğumuz milletvekili aday listelerine yönelik eleştiriler haksızdır. Yüzde 25 oyumuz var, yüzde 50'ye ulaşmak için müttefiklere muhtacız. Bu listeleri bahane ederek partimiz içinde sert ve öfkeli tepkiler örgütlendi. 'Parti sağa kayıyor' haksız değerlendirmeleri yapıldı. Bazı ulusalcı seçmenler bu propagandanın da etkisiyle aşırı milliyetçi seçenekleri tercih etti. Bu partilerle yapılan ittifakın belgeleri olan ortak Protokol ve Anayasa değişiklik taslağı okunduğunda gelişmiş bir demokrasi programı hazırlandığı görülebilir."

"SİYASET DÜNYASINDA ÇOK ÖNEMLİ BİR ŞEY YAPTIĞIMIZA İNANIYORUM"

Kılıçdaroğlu, "Ben Altılı Masa olarak siyaset dünyasında çok önemli bir şey yaptığımıza inanıyorum. Altı siyasi partinin ortak politika metni hazırlaması çok değerlidir. Türkiye'nin demokratikleşmesi açısından altında hepimizin imzası var. Kimsede imzasını çekmedi." ifadelerini kullandı.

CHP ’Atatürk’ ve ’laiklik’ başlıkları Fondaşlardan deizm ve ateizmi normalleştirme çabası

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA