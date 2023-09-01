FETÖ savunucusu CHP’li Yüksel Taşkın Kemal Kılıçdaroğlu’nu bombaladı: 40 milletvekili vermek hataydı

İZMİR'DE TEPKİLERİN HEDEFİ OLDU

CHP'den İzmir 1. sırada milletvekili adayı gösterildiğinde Atatürk'le ilgili sözleri nedeniyle İzmirlinin hedefi olan Taşkın geçtiğimiz günlerde adeta İzmir'den istemeye istemeye vekil olduğunu da itiraf etti.

Taşkın, seçim öncesi İstanbul 1. bölgeden aday gösterilmeyi beklediğini ve buna göre hazırlık yaptığını belirterek, "İzmir'de adaylaştırılmam çok da tercihim değildi" diye konuştu. İzmir'den aday gösterilmesi hakkında 'ithal aday' eleştirilerinin hatırlatılması üzerine CHP Milletvekili Taşkın, "Ben Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak İzmir'e sık sık geliyordum. Örgütle de temaslarım vardı. Aslında bir MYK Üyesi olarak İstanbul 1. Bölge için hazırlık yaptım. İzmir'de adaylaştırılmam çok da tercihim değildi. Çünkü kendi alanım değil. Diğer partilere de kontenjanlar tanındığı için benim burada adaylaştırılmam göze battı. Eleştiriler çok doğaldır ama herkes ön seçimle geldi de ben mi istisnayım? Ben milletvekillerinin belirlendiği komisyonda değildim. İzmir milletvekili adayı olmam bana da sürpriz oldu" ifadelerini kullandı.