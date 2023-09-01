Emine Erdoğan T Kuşağına seslendi! Gelecek sizin elinizde

"Genç bilim insanlarının önüne fırsat kapıları açan, ayakları yere basmayan festival #TEKNOFEST2023 coşkusuna Ankara'da ortak olduk. Kalbi ülke sevgisiyle atan teknoloji tutkunu gençlerimiz, #TürkiyeYüzyılı için umudumuzu daha da yükseklere taşıyor. Bilgi, beceri ve üretkenlikleriyle yarına dair inancımızı güçlendiren, yarışmalarda alın teri döken tüm genç mucitlerimizi gönülden tebrik ediyorum.

Gelecek #TEKNOFEST kuşağının elinde!"

Genç bilim insanlarının önüne fırsat kapıları açan, ayakları yere basmayan festival #TEKNOFEST2023 coşkusuna Ankara'da ortak olduk.



Kalbi ülke sevgisiyle atan teknoloji tutkunu gençlerimiz, #TürkiyeYüzyılı için umudumuzu daha da yükseklere taşıyor.



Bilgi, beceri ve… pic.twitter.com/upEqUp5cF5 — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) September 1, 2023