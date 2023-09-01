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Emine Erdoğan T Kuşağına seslendi! Gelecek sizin elinizde

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.09.2023
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Emine Erdoğan T Kuşağına seslendi! Gelecek sizin elinizde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 30 Ağustos Çarşamba günü Ankara Etimesgut Havalimanı’nda gerçekleştirilen Türkiye’nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST ziyaretinden paylaşım yaptı. TEKNOFEST için “Ayakları yere basmayan festival” diyen Erdoğan, gençlere seslendi.

30 Ağustos Çarşamba günü Ankara Etimesgut Havalimanı'nda gençleri bir araya toplayan TEKNOFEST festivali ziyaretçilerini ağırlıyor.

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Ayakları yere basmayan festivalden" milli üretimlere imza atacak gelecek nesillere takdir ve teşekkür mesajı yayımladı.

GELECEK #TEKNOFEST KUŞAĞININ ELİNDE!

Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Genç bilim insanlarının önüne fırsat kapıları açan, ayakları yere basmayan festival #TEKNOFEST2023 coşkusuna Ankara'da ortak olduk. Kalbi ülke sevgisiyle atan teknoloji tutkunu gençlerimiz, #TürkiyeYüzyılı için umudumuzu daha da yükseklere taşıyor. Bilgi, beceri ve üretkenlikleriyle yarına dair inancımızı güçlendiren, yarışmalarda alın teri döken tüm genç mucitlerimizi gönülden tebrik ediyorum.
Gelecek #TEKNOFEST kuşağının elinde!"

Başkan Erdoğan TEKNOFEST’te
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