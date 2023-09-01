CHP'den ortaklarına yerel seçim tehdidi! Şantaj-montaj çetesi devrede
Yerel seçimlere hazırlık kapsamında İYİ Parti ve HDP'ye "bağımlı" hale gelen CHP'de siyasi kriz tavan yaptı. HDP'nin "terör çizgisine inin" dayatmasına boyun eğen Kılıçdaroğlu, Akşener'i de kendi safında tutmak için çırpınıyor. Büyük hezimeti getiren "benzemezler ittifakı"nı tekrar kurmak isteyen CHP'nin aksi durumda planı hazır. Yeniden ittifak sağlanamazsa eski ortaklarını tehdit etme planları yapan ana muhalefet partisinin şantaj siyaseti, beraberinde tarihi bir yıkımı da getireceğine kesin gözle bakılıyor.
Her fırsatta 'değişim' talebinde bulunan, zoom cuntasına kalkışıp manifesto bile yayınlayan Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu deviremeyince havlu attı.
İYİ PARTİ VE HDP'YE İTTİFAK İÇİN GÖZ KIRPTI!
Rotayı İstanbul'a kıran İmamoğlu, "İstanbul ve Türkiye'nin kaderi mühürlüdür. Kendimi İstanbul'a mühürledim" dedi. "İstanbul ittifakını en güçlü şekilde kurmaya geliyorum" geliyorum diyerek 2019'a gönderme yapan İmamoğlu, İYİ Parti ve terörün siyasi ayağı HDP'ye ittifak için göz kırptı.
MANSUR DA 'ADAYIM' DEDİ
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da "Rozetsiz" başkanlık çıkışı yaptı ve yerel seçimlerde yeniden aday olacağını ilan etti.
Tam da bu noktada gözler İYİ Parti'ye çevrildi.
AKŞENER SİYASETEN TIKANDI
Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a "yüreksizsiniz" diyerek sitem etti. Akşener, "Kendi kadrolarımızla milletin huzuruna çıkacağız" ifadelerini kullandı.
İYİ Parti liderinin bu çıkışının etkisi çok uzun sürmedi ve ertesi gün "Yerel seçimde ittifak yok, bazı yerlerde işbirliği olabilir" diyerek 'yapmam' dediği ittifaka kılıf buldu.
Meral Akşener'in ardından İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu İBB ve ABB için kendi adaylarını çıkaraklarını belirterek ittifaka kapıları kapattı. Akşener bu sefer de 3-6 Mart'ta olduğu gibi yine bir geri dönüşün sinyalini verdi. Kürşad Zorlu'nun çıkışını yorumlayan Akşener, "Bu, onun temkinli üslubudur. Tedbiren böyle bir şey söylemeyi uygun görmüştür." dedi. Akşener, "Aday isimleri üzerinde anlaşmalar, uzlaşmalar olabilir" ifadelerini kullandı.
İYİ Parti liderinin bu tavrı siyasi tıkanma yaşadığının en net göstergesi olarak kayıtlara geçti.
HDPKK'DAN CHP'YE İTTİFAK ŞARTI
Öte yandan HDP'den CHP'nin 'ittifak' talebine yönelik dikkat çeken bir çıkış geldi.
"Partiler üstü İstanbul ittifakı" söylemine sığınan Ekrem İmamoğlu'na yanıt veren HDPKK Eş Genel Başkan Yardımcısı Emirali Türkmen, "Geçmiş seçimleri düşününce şu söz de akla geliyor; 'Bir suda iki defa yıkanılır mı?' Bizim için önemli olan HDP'nin politik çizgisini büyütmek. Bu çizgiyi, bu çizgiye yakın siyasal çizgilerle büyütmeyi birinci öncelik olarak görürüz" dedi.
Türkmen'in İmamoğlu'na "Bizim çizgimize in desteğimizi al" mesajı göndermesi dikkat çekti.
KUMAR BİTTİ ŞANTAJ BAŞLADI! CHP'NİN İYİ PARTİ VE HDP PLANI
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP, İYİ Parti ve HDP'nin ittifaka yanaşmaması durumunda izleyeceği yol haritasını şekillendirmeye başladı.
İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na Ankara'da Mansur Yavaş'a karşı isim çıkarılması durumunda A'dan Z'ye CHP kadroları İYİ Parti ve HDP'ye karşı linç taarruzuna geçmeye hazırlanıyor.
Bu durum "Kumar bitti, şantaj başladı!" yorumlarını da beraberinde getirdi.
CHP yandaşı medya, fondaş kalemler ve yorumcular aracılığıyla İYİ Parti ve HDP'yi yaylım ateşine tutması da muhtemel.
3-6 MART SÜRECİ VE AKŞENER'E BAŞLATILAN LİNÇ
Öte yandan Meral Akşener'in 3-6 Mart sürecinde 'kumar' ve 'noter masası' diyerek ittifakı dağıtmasının hemen ardından CHP tüm unsurlarıyla Akşener ve İYİ Parti kadrolarıı yerden yere vurmuştu.
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