CHP’den ortaklarına yerel seçim tehdidi! Şantaj-montaj çetesi devrede

AKŞENER SİYASETEN TIKANDI

Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a "yüreksizsiniz" diyerek sitem etti. Akşener, "Kendi kadrolarımızla milletin huzuruna çıkacağız" ifadelerini kullandı.



İYİ Parti liderinin bu çıkışının etkisi çok uzun sürmedi ve ertesi gün "Yerel seçimde ittifak yok, bazı yerlerde işbirliği olabilir" diyerek 'yapmam' dediği ittifaka kılıf buldu.



Meral Akşener'in ardından İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu İBB ve ABB için kendi adaylarını çıkaraklarını belirterek ittifaka kapıları kapattı. Akşener bu sefer de 3-6 Mart'ta olduğu gibi yine bir geri dönüşün sinyalini verdi. Kürşad Zorlu'nun çıkışını yorumlayan Akşener, "Bu, onun temkinli üslubudur. Tedbiren böyle bir şey söylemeyi uygun görmüştür." dedi. Akşener, "Aday isimleri üzerinde anlaşmalar, uzlaşmalar olabilir" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti liderinin bu tavrı siyasi tıkanma yaşadığının en net göstergesi olarak kayıtlara geçti.