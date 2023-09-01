Suriye sınırında operasyon! Türkiye’ye geçmek isterken yakalandılar

İşte Bakanlık tarafından yapılan o paylaşım

Teröre ve teröriste geçit yok! Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin DEAŞ, diğerinin de PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN