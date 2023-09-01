Suriye sınırında operasyon! Türkiye'ye geçmek isterken yakalandılar
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmek isteyen 1'i DEAŞ'lı, 1'i PKK/KCK/PYD-YPG mensubu 2 kişinin sınırda ekipler tarafından yakalandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmek isteyen 1'i DEAŞ'lı, 1'i PKK/KCK/PYD-YPG mensubu 2 kişinin sınırda ekipler tarafından yakalandığını duyurdu.
İşte Bakanlık tarafından yapılan o paylaşım
Teröre ve teröriste geçit yok! Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin DEAŞ, diğerinin de PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
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