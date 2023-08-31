Ümit Özdağ Kılıçdaroğlu'nun söz verdiği 2 bakanlığı daha ifşa etti! "Gayrimeşru ilişki" söylemleri üzerinden vurdu: CHP'ye Atatürk'ün partisi olduğunu hatırlattık
Koalisyon masası 14 Mayıs’ta yaşadığı hezimetin ardından seçimlerin ikinci turunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile gizli protokol imzalayan Ümit Özdağ arasında iplerin kopmasının ardından bombardımanlar gelmeye devam ediyor. "Protokolü gizli tutmalıydık" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na kırgın olduğunu söyleyen Ümit Özdağ, "6’lı masadaki ortaklarla ilişkiniz meşru bizimle de gayrimeşru hadi canım!" dedi. Özdağ, "Zafer Partisi tavrıyla CHP’ye Atatürk’ün partisi olduğunu hatırlatmıştır. Bunu da protokolle kayıt altına almıştır." ifadelerini kullandı. Öte yandan Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile İçişleri Bakanlığı dışında anlaştıkları diğer bakanlıkları da açıkladı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki 'gizli protokol' kavgası büyüyor.
Seçimlerin ardından yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'ndan 3 Bakanlık ve MİT Başkanlığı sözü aldığını söyleyen Ümit Özdağ Kılıçdaroğlu'nun Zafer Partisi'ni "Aşırı milliyetçi" olarak nitelemesinin ardından ateş püskürdü.
KILIÇDAROĞLU'NUN "AŞIRI MİLLİYETÇİ" ÇIKIŞI
Dün DEVA, Gelecek, Demokrat Parti ve Saadet Partisi'ne 38 vekil kaptırmasına ilişkin eleştirilere yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Diğer partilerle oluşturduğumuz milletvekili aday listelerine yönelik eleştiriler haksızdır. Yüzde 25 oyumuz var, yüzde 50'ye ulaşmak için müttefiklere muhtacız. Bu listeleri bahane ederek partimiz içinde sert ve öfkeli tepkiler örgütlendi. 'Parti sağa kayıyor' haksız değerlendirmeleri yapıldı. Bazı ulusalcı seçmenler bu propagandanın da etkisiyle aşırı milliyetçi seçenekleri tercih etti. Bu partilerle yapılan ittifakın belgeleri olan ortak Protokol ve Anayasa değişiklik taslağı okunduğunda gelişmiş bir demokrasi programı hazırlandığı görülebilir." dedi.
ÖZDAĞ KILIÇDAROĞLU'NU BOMBALADI
Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Aşırı milliyetçi" sözlerinin ardından bir konuşmasını paylaşan Özdağ bu sözlere daha sonra kapsamlı yanıt vereceğini belirterek, "Kemal Kılıçdaroğlu'na protokol tartışmaları ile ilgili sitemimi iletiyorum." dedi.
Özdağ söz konusu videoda "6'lı masadaki ortaklarla ilişkiniz meşru bizimle de gayrimeşru hadi canım!" ifadelerini kullandı.
OYUNUZUN 40'LARA DÜŞMESİNİ ENGELLEDİK
Özdağ şunları söyledi:
"6'lı masadaki seçilemeyecek partilere milletvekili dağıtan, Meral Akşener masaya "kumar masası" diyerek hakaret ettiği halde bu iyilikleri yapan Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi ikinci turda yüzde 40'lara düşmesini engelleyip yüzde 48'lere çıkartmışken oyunu hiçbir şey istemeden Cumhuriyet'in kuruluş ilkelerini talep ederek kazanılması durumunda İçişleri Bakanlığı ve 2 bakanlığın altına imza attığı halde neden kamuoyu önünde "Bunu açıklamamalıydık" şeklinde bir tavır içerisine girer bunu da anlamıyorum. Bu sebeple de Kılıçdaroğlu'na kırgınım."
Kılıçdaroğlu'na tepkisinin dozunu artıran Özdağ "Gayrimeşru ilşki" çıkışı yaparak şu sert ifadeleri kullandı:
"Şöyle mi yani 6'lı masadaki ortaklarla ilişkiniz meşru bizimle de gayrimeşru hadi canım hadi canım. Zafer Partisi tavrıyla CHP'ye Atatürk'ün partisi olduğunu hatırlatmıştır. Bunu da protokolle kayıt altına almıştır.
"CHP'YE ATATÜRK'Ü HATIRLATTIK "
Bazıları diyor ya nasıl 1924 Anayasa'sını nasıl CHP'den istersiniz. Çünkü O CHP 21 Anayasası'na imza attı da onun için çünkü güvenmedik."
SÖZ VERİLEN DİĞER BAKANLIKLARI DA İFŞA ETTİ
Zafer Partisi'ne verilmesi planlanan MİT Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın dışındaki 2 bakanlığı da açıklayan Özdağ, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'ydı. İlk kez açıklıyorum. Bunlar konusunda yazılı metinde anlaşmadık." dedi.
ÖZDAĞ'IN GİZLİ PROTOKOLÜ İFŞASI VE SONRASINDA YAŞANAN KAVGA
Ümit Özdağ, "Seçilirse iç savaş çıkar" dediği Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği desteğe ilişkin bomba bir itirafta bulunmuştu.
Kılıçdaroğlu'nun kendisine 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı sözü verdiğini dile getirdi.
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