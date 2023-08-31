Ümit Özdağ Kılıçdaroğlu'nun söz verdiği 2 bakanlığı daha ifşa etti! "Gayrimeşru ilişki" söylemleri üzerinden vurdu: CHP'ye Atatürk'ün partisi olduğunu hatırlattık

OYUNUZUN 40'LARA DÜŞMESİNİ ENGELLEDİK

Özdağ şunları söyledi:



"6'lı masadaki seçilemeyecek partilere milletvekili dağıtan, Meral Akşener masaya "kumar masası" diyerek hakaret ettiği halde bu iyilikleri yapan Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi ikinci turda yüzde 40'lara düşmesini engelleyip yüzde 48'lere çıkartmışken oyunu hiçbir şey istemeden Cumhuriyet'in kuruluş ilkelerini talep ederek kazanılması durumunda İçişleri Bakanlığı ve 2 bakanlığın altına imza attığı halde neden kamuoyu önünde "Bunu açıklamamalıydık" şeklinde bir tavır içerisine girer bunu da anlamıyorum. Bu sebeple de Kılıçdaroğlu'na kırgınım."

Kılıçdaroğlu'na tepkisinin dozunu artıran Özdağ "Gayrimeşru ilşki" çıkışı yaparak şu sert ifadeleri kullandı:

"Şöyle mi yani 6'lı masadaki ortaklarla ilişkiniz meşru bizimle de gayrimeşru hadi canım hadi canım. Zafer Partisi tavrıyla CHP'ye Atatürk'ün partisi olduğunu hatırlatmıştır. Bunu da protokolle kayıt altına almıştır.