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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı! 4 terör örgütü üyesi teslim oldu

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Giriş Tarihi: 31.08.2023 Güncelleme Tarihi: 31.08.2023
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı! 4 terör örgütü üyesi teslim oldu

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 4 terör örgütü üyesinin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

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