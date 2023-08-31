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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 'Türkiye Yüzyılı' mesajı: İnşallah yine mahcup olmayacağız

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Giriş Tarihi: 31.08.2023 Güncelleme Tarihi: 31.08.2023
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan ’Türkiye Yüzyılı’ mesajı: İnşallah yine mahcup olmayacağız

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Türkiye Yüzyılı'na vurgu yapan Başkan Erdoğan, "Dün “2023” demiştik, Allah’a şükür mahcup olmadık. Bugün “Türkiye Yüzyılı” diyoruz, inşallah yine mahcup olmayacağız." ifadelerini kullandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı çarşamba günü coşkuyla kutlandı. Büyük Taaruz'un 101. yıl dönümü etkinlikleri sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yeni bir paylaşım geldi.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında Türkiye Yüzyılı'nı vurgularken, bölgesindeki tüm tehditleri bertaraf eden Türkiye'nin yükselişinin devam edeceğini söyledi.

Erdoğan, "Bölgesindeki tüm krizlerin çözüm adresi, mazlumların umudu, güvenliği ve refahı konusundaki tüm tehditleri bertaraf etmiş, sahip olduğu siyasi ve askerî gücünü dostlarıyla paylaşan Türkiye'nin yükselişi devam edecek." dedi.

"TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONU ETRAFINDA KENETLENDİK"

Başkan Erdoğan'ın ifadeleri şöyle:

"Büyük Taarruz'un üzerinden 101 yıl, Cumhuriyetimizin kuruluşunun üzerinden 100 yıl geçtiği şu dönemde milletçe aynı hissiyatla, aynı azimle, aynı kararlılıkla Türkiye Yüzyılı vizyonu etrafında kenetlendik. Acısıyla tatlısıyla bir asrı geride bırakarak aslında her biri diğerinin vârisi ve temsilcisi devletler silsilemizin son halkası Cumhuriyetimizin dayandığı köklerin derinliğini ve sağlamlığını ispatladık.

MİLLETÇE EYVALLAH ETMEDİK

Ülkemizi terör örgütlerinin saldırılarıyla, küresel siyasi ve ekonomik güç aygıtlarının sinsi emelleriyle, birliğimize ve beraberliğimize yönelik nice tuzaklarla dize getirmek isteyenlere milletçe eyvallah etmedik. Cumhuriyetimizin mayasını teşkil eden millî iradenin üstünlüğü ilkesine hep birlikte bağlı kalarak tüm oyunları bozduk, tüm senaryoları yırtıp attık. Türkiye'yi tıpkı eskiden olduğu gibi yeniden kendi içine kapatmak; kısır çekişmelerin, anlamsız kavgaların, kimseye faydası olmayan tartışmaların içine çekmek için uğraşanlara rağmen bu başarıyı elde ettik. Dünyayı okuyan, Türkiye'nin gerçek potansiyelini bilen, sahip olduklarının öneminin farkında bulunan milletimizle birlikte hedeflerimize adım adım ilerlemeyi sürdüreceğiz.

"İNŞALLAH YİNE MAHCUP OLMAYACAĞIZ"

Dün "2023" demiştik, Allah'a şükür mahcup olmadık. Eğitimiyle, sağlığıyla, güvenliğiyle, adaletiyle, ulaşımıyla, enerjisiyle, sanayisiyle, ticaretiyle, tarımıyla, sporuyla, sosyal destekleriyle Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına yakışır bir altyapı kurduk. Bugün "Türkiye Yüzyılı" diyoruz, inşallah yine mahcup olmayacağız. Bölgesindeki tüm krizlerin çözüm adresi, mazlumların umudu, güvenliği ve refahı konusundaki tüm tehditleri bertaraf etmiş, sahip olduğu siyasi ve askerî gücünü dostlarıyla paylaşan Türkiye'nin yükselişi devam edecek."

Tüm senaryoları yırtıp attık "TÜM SENARYOLARI YIRTIP ATTIK"

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