Son dakika: Başkan Erdoğan’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle 30 Ağustos Zaferi "Türk Ordusu'nun, Türk subay ve komuta heyetinin yüksek güç ve kahramanlığinı tarihte bir daha belirleyen çok büyük bir eserdir." "Türk Milleti'nin özgürlük ve bağımsızlık düşüncesinin ölümsüz anıtı" olan bu zaferle milletimiz, iradesine boyunduruk vurdurmayacağını, istiklal ve istikbaline gölge düşürmeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. Milletimizin en önemli vasfı olan hürriyet sevdası, bugün de varlığını çok güçlü biçimde devam ettirmektedir.

15 Temmuz ihaneti karşısında sergilenen destansı direniş başta olmak üzere son yıllarda bekamıza yönelen saldırılara milletimizin verdiği cevap, bu iradenin ne kadar diri ve ayakta olduğunu defalarca göstermiştir. Dünyanın derin krizlerle sarsıldığı bir dönemde açıkladığımız Türkiye Yüzyılın' inşa kararlılığımızın arkasında yine ayni sarsılmaz irade vardır. Son 21 yılda her alanda hayata geçirdiğimiz hamlelerle bunun altyapısını oluşturduk, ülkemizi bu büyük şahlanışı yapabilecek her türlü kapasiteye kavuşturduk. Tam bir demokrasi şöleni içinde geçen 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleriyle hedefımize giden yolda kritik bir eşiği daha aşmış olduk. Milletimizin güçlü desteğini bir kez daha gördüğümüz seçimler neticesinde hizmet ve eser siyasetimize hız verdik.

Önümüzdeki dönemde alacağımız yeni adımlarla ülkemizin gücüne güç katacak, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkartacağız. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu mutlaka gerçeğe dönüştüreceğiz. Bunu da 85 milyon olarak el ele, gönül gönüle vererek başaracağız. Nice zorluğun üstesinden gelmiş, nice saldırıyı göğüslemiş, nice oyunu bozmuş bir millet olarak, yarınlarımızın bugünümüzden çok daha aydınlık ve müreffeh olacağına yürekten inanıyoruz.Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bu vesileyle bir kez daha Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Taarruz'un Başkomutanı Gazi Mustafa Keman ve silah arkadaşlarını minnetle yâd ediyor, tüm şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.