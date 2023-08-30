CHP’de kim önde! Değişimciler ve Kemalciler’in amansız kavgası

Üsküdar'da CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'in aday gösterdiği Onur Cingil'in ilçe başkanlığı yarışını değişimcilerden İbrahim Çağlar'a kaybetmesi ise İmamoğlu taraftarlarının zaferi olarak değerlendiriliyor.

Buna rağmen Küçükçekmece, Kadıköy ve Üsküdar'da değişimcilerin kazandığına yönelik iddialar, Kılıçdaroğlu'na yakın isimler tarafından ısrarla reddediliyor.