CHP'de kim önde! Değişimciler ve Kemalciler'in amansız kavgası
CHP kurultayına 250'ye yakın delege gönderecek olan İstanbul teşkilatında hem "Değişimciler" hem de "Kemalciler", "biz öndeyiz" kavgasına tutuştu. İmamoğlu destekçileri kendilerinin "açık ara" önde olduğunu savunurken, Kılıçdaroğlu'nun yanında saf tutanlar da kendilerinin fark attığını ileri sürüyor.
CHP kurultayına 250'ye yakın delege gönderecek olan İstanbul teşkilatında hem "Değişimciler" hem de "Kemalciler", "biz öndeyiz" kavgasına tutuştu.
İstanbul'daki kongrelerde, İmamoğlu destekçileri kendilerinin "açık ara" önde olduğunu savunurken, Kılıçdaroğlu'nun yanında saf tutanlar da kendilerinin fark attığını ileri sürüyor.
KAFTANCIOĞLU'NA SOĞUK DUŞ!
CHP'nin gayri resmi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun akrabası Deniz Kaftancıoğlu'nun Küçükçekmece'deki oylamada delege seçilememesi genel merkezde soğuk duş etkisi yarattı.
Üsküdar'da CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'in aday gösterdiği Onur Cingil'in ilçe başkanlığı yarışını değişimcilerden İbrahim Çağlar'a kaybetmesi ise İmamoğlu taraftarlarının zaferi olarak değerlendiriliyor.
Buna rağmen Küçükçekmece, Kadıköy ve Üsküdar'da değişimcilerin kazandığına yönelik iddialar, Kılıçdaroğlu'na yakın isimler tarafından ısrarla reddediliyor.
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