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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.08.2023
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İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

İstanbul Boğazı gemi trafiğinin Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) koordinatörlüğünde düzenlenen yat yarışları nedeniyle çift yönlü askıya alındığı bildirildi.

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