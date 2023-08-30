30 Ağustos 2023, Çarşamba
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan, mesajında, “Önümüzdeki dönemde atacağımız yeni adımlarla ülkemizin gücüne güç katacak, Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkartacağız. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu mutlaka gerçeğe dönüştüreceğiz.” ifadelerini kullandı.