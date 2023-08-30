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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

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Giriş: 30.08.2023 09:33
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan, mesajında, “Önümüzdeki dönemde atacağımız yeni adımlarla ülkemizin gücüne güç katacak, Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkartacağız. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu mutlaka gerçeğe dönüştüreceğiz.” ifadelerini kullandı.
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30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
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