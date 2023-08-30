İşte Türkiye’nin 100. Yıl Marşı

Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamaları kapsamında hazırlanan özel marş, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından bu akşam ilk defa icra edildi. Garo Mafyan, Tuluyhan Uğurlu, Sinan Akçıl, Özdemir Erdoğan gibi sanatçıların bulunduğu jürinin oylarıyla birinci seçilen 100. Yıl Marşı, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde ilk kez seslendirildi. Cumhuriyetimizin 100. Yılı adına düzenlenen marş yarışmasında 1'incilik ödülüne layık görülen eserin sözleri İlker Kömürcü'ye beste ve icrası Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na ait. İşte o marş... Oylamada ikinci, üçüncü ve dördüncü sırada yer alan marşların çalınmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, dereceye giren ilk dört marşın söz yazarı ve bestecilerine plaket takdim etti. Program 100. Yıl Marşı'nın birliklerce çalınmasının ardından drone ve ışık gösterisiyle son buldu. 'MİLLETİMİZİN HER BİR FERDİNİN SAHİPLENECEĞİNE İNANIYORUM' Başkan Erdoğan, marş hakkında 'Programımızın ikinci bölümünde tanıtımını yapacağımız 100'üncü Yıl Marşının, tüm bu birikimi ve enerjiyi anlatan bir eser olarak, milletimizin her bir ferdi tarafından sahiplenileceğine inanıyorum. Sözünden bestesine, jürisinden icrasına kadar bu eserin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen herkesi şimdiden tebrik ediyorum' ifadelerini kullandı. İŞTE TÜRKİYE'NİN 100. YIL MARŞI