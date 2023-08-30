30 Ağustos 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İşte Türkiye'nin 100. Yıl Marşı

İşte Türkiye'nin 100. Yıl Marşı

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 30.08.2023 Güncelleme Tarihi: 30.08.2023
ABONE OL
İşte Türkiye’nin 100. Yıl Marşı

Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamaları kapsamında hazırlanan özel marş, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından bu akşam ilk defa icra edilidi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA