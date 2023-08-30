Emine Erdoğan Büyük Taarruz etkinliğinden paylaştı: Şanlı tarihimizden aldığımız güçle...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen etkinliğe ilişkin paylaşım yaptı.
Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Büyük Taarruz etkinliği düzenlendi. Emine Erdoğan, Başkan Erdoğan'ın yükseliş mesajlarını verdiği etkinlikten birkaç kare paylaştı. Erdoğan, istiklal mücadelemizi zaferle taçlandıran Büyük Taarruz'u şu ifadelerle kutladı:
"ŞANLI TARİHİMİZDEN ALDIĞIMIZ GÜÇLE..."
Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda şunları kaydetti:
"İstiklal mücadelemizi zaferle taçlandıran Büyük Taarruz'un 101'inci yılı coşkusunu ülkemizin dört bir köşesinden gelen misafirlerimizle paylaştık. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı anısına bestelenen "100. Yıl Marşı"nı ilk kez dinlemenin gururu ve mutluluğunu yaşadık. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Şanlı tarihimizden aldığımız güçle nice yıllara..."
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