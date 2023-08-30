Emine Erdoğan Büyük Taarruz etkinliğinden paylaştı: Şanlı tarihimizden aldığımız güçle...

"ŞANLI TARİHİMİZDEN ALDIĞIMIZ GÜÇLE..."

Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

"İstiklal mücadelemizi zaferle taçlandıran Büyük Taarruz'un 101'inci yılı coşkusunu ülkemizin dört bir köşesinden gelen misafirlerimizle paylaştık. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı anısına bestelenen "100. Yıl Marşı"nı ilk kez dinlemenin gururu ve mutluluğunu yaşadık. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Şanlı tarihimizden aldığımız güçle nice yıllara..."