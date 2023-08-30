Başkan Erdoğan’dan teşkilatlara talimat! 31 Mart yerel seçimler mesajı: Mutlak zafer

ADAYLARDA ARANAN KRİTERLER



Toplantıda, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz yaptığı sunumda, toplamda 1392 belediyeden 810 tanesinin AK Parti'nin, 231 tanesinin ise MHP'nin olmak üzere Cumhur İttifakı'nın toplamda 1041 belediyesinin olduğunu anlattı. Yılmaz ayrıca, 30 Büyükşehir belediyesinden 15'inin AK Parti'de 1'inin ise MHP'de olduğu da belirtti. 31 Mart seçimlerinde adaylarda aranan kriterlerin de yer aldığı sunumda şunlar aktarıldı:

"Liyakat, dirayet, ahlak, siyasal kimlik, sosyal ve kültürel aidiyet, eğitim düzeyi, temsil kabiliyeti, toplumsal bilinirlik, toplumsal kanaat, demografik yapıya uygunluk ile tevazu, samimiyet ve gayret sahibi olunması."