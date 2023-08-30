30 Ağustos 2023, Çarşamba
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Emine Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.08.2023
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Emine Erdoğan’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 30 Ağustos Zaferinin, Türk milletinin yılmaz iradesinin ve kararlılığının göstergesi, vatanseverliğinin ve bağımsızlığa olan inancının bir eseri olduğunu belirtti.

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