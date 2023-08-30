26 Ağustos'ta tek kelime etmeyen Kemal Kılıçdaroğlu 30 Ağustos'ta Atatürk'ü hatırladı!
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin koltuğunda oturan Kemal Kılıçdaroğlu, Büyük Taarruzun başlangıcı olan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında kritik öneme sahip olan 26 Ağustos'u anmayı unuttu. Gelen tepkiler üzerine 30 Ağustos'ta Atatürk'ü hatırlayan Bay Kemal büyük tepkiyle karşılandı.
Türkiye yerel seçimlere giderayak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiyüzlü ve riyakar siyasetine şahitlik ediyor.
14-28 Mayıs döneminde HDPKK ile iş tutup Kandil'in övgülerine mazhar olan, devletin ve cumhuriyetin bütünlüğüne kasteden bölücülere 'özerklik' vaadinde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümü olan 26 Ağustos'ta da Atatürk'ü anmaya tenezzül etmedi. HDP ile birlikte sessiz kalmayı tercih etti.
ATATÜRK'ÜN KURDUĞU PARTİNİN KOLTUĞUNDA ATATÜRK'Ü ANMIYOR!
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin koltuğunda oturan böylesi bir şahsiyetin Atatürk'ten imtina eden tutumu büyük tepkiyle karşılandı.
Hatırlanacağı üzere Kılıçdaroğlu, Ermeni lobisine boyun eğen Disney'in Atatürk dizisini sansürlemesi karşısında üç maymunu oynamış, tek kelime tepki göstermemişti.
KILIÇDAROĞLU'NA CHP'LİLERDEN TEPKİ YAĞDI
CHP yandaşı kalemlerden Uğur Dündar konuya ilişkin, "Atatürk'ün kurduğu CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 26 Ağustos'ta, aziz milletimizin istiklâlini kazanmasıyla sonuçlanacak Büyük Taarruz'u ve Atatürk'ü anmadı! Hayal kırıklığımı anlatmakta sözcükler yetersiz kalıyor!.." açıklamasını yaptı.
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Kılıçdaroğlu kendisine yönelik tepkileri sönümlemek adına eğreti Atatürkçülüğe soyundu.
Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümü olan 26 Ağustos'ta Atatürk'ü tek kelime anmayan Kılıçdaroğlu, bugün (30 Ağustos Zafer Bayramı) samimiyetten uzak bir biçimde Atatürk'ü hatırladı.
KOLTUK ODAKLI "MÜCADELEMİ SÜRDÜRECEĞİM" MESAJI
Fondaş Cumhuriyet'te bir yazı kaleme alan Kılıçdaroğlu "Mücadelemi sürdüreceğim" mesajı verdi.
Şu ifadeleri kullandı;
Son seçimler, kimimizde bir yılgınlığa ve dağılmaya neden olsa da mücadelemizi pes etmeden, haktan, hukuktan ve adaletten yana olan herkesle birlikte sürdürmenin değerini, bu haklı mücadeleyi daha da büyütmenin gerekliliğini göstermiştir. Bizler, "umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır; ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim" diyen, Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan gidenleriz. Öyleyse umut hep vardır ve hep var olacaktır.
SAKARYA TANK PALET YALANINI PERÇİNLEDİ
Kılıçdaroğlu, sistematik yalan furyasına 30 Ağustos için kaleme aldığı yazıda da devam etti.
Daha önce Sakarya Tank Palet Fabrikası için "Katarlılara satıldı" yalanını defaatle dillendiren Kılıçdaroğlu, "Sakarya Tank Palet Fabrikası gibi bu ülkenin en stratejik askeri tesisleri yabancı ülkelerin sermayesine peşkeş çekilmiş; mermer, kalker, krom ve altın gibi değerli madenlerimiz yabancıların iştahına ve insafına terk edilmiştir" iftira siyasetini sürdürdü.
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