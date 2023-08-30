26 Ağustos’ta tek kelime etmeyen Kemal Kılıçdaroğlu 30 Ağustos’ta Atatürk’ü hatırladı!

KOLTUK ODAKLI "MÜCADELEMİ SÜRDÜRECEĞİM" MESAJI

Fondaş Cumhuriyet'te bir yazı kaleme alan Kılıçdaroğlu "Mücadelemi sürdüreceğim" mesajı verdi.



Şu ifadeleri kullandı;



Son seçimler, kimimizde bir yılgınlığa ve dağılmaya neden olsa da mücadelemizi pes etmeden, haktan, hukuktan ve adaletten yana olan herkesle birlikte sürdürmenin değerini, bu haklı mücadeleyi daha da büyütmenin gerekliliğini göstermiştir. Bizler, "umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır; ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim" diyen, Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan gidenleriz. Öyleyse umut hep vardır ve hep var olacaktır.