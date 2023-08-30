Bahçeli’den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

'30 AĞUSTOS MİLLİ MÜCADELE'NİN KATİ VE KESİN HÜKMÜDÜR'

Bahçeli, MHP ve Cumhur İttifakı'nın bu uğurda her şeyi göze almaya hazır ve kararlı olduğunu işaret ederek, şunları söyledi:

"Özellikle bilinmesini arzu ederim ki 30 Ağustos Milli Mücadele'nin kati ve kesin hükmüdür. 30 Ağustos milli iradenin köpürerek taşması, dahası geçmiş ile gelecek arasına kurulan zafer köprüsüdür. Bölücü mihraklar, düşman emeller, iç ve dış ihanet cephesi 30 Ağustos'tan muhakkak surette ders çıkarmalıdır. Milli kimlik ve milli vicdanı sakatlamak, Cumhuriyet'in dayandığı tüm ilke ve esasları zayıflatmak maksadıyla; anlamı aşındırılmış, bununla beraber içeriği tahrip edilmiş demokrasi ve özgürlük propagandasıyla oyalananlar 30 Ağustos'u dikkatle tefrik ve tefsir edip hisselerine düşen mesajı almalıdır. Türk milletinin hayat ve varlık haklarıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin yüksek çıkarlarını küçümseyecek gaflet ve hataya hiç kimse düşmemelidir. Bin yıllık kardeşliğimizin bozulmasına, milli birlik ve dayanışma ahlakımızın zedelenmesine hiç kimse umut bağlamamalıdır. Fitne ve fesat dün kazanamadı, Allah'ın izniyle bugün de kazanamayacaktır. Son vatanımız üzerinde oynanan oyunlara tek cevap 30 Ağustos duruşuyla verilmelidir ve inancım odur ki mutlaka da verilecektir. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Başkomutanlık Meydan Muharebesi Zaferi'nin 101'inci yıl dönümünü kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarını, devletimizin ve milletimizin bekası için canlarından seve seve vazgeçen aziz şehitlerimizi hürmet, rahmet ve minnet hislerimle anıyorum."

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