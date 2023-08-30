30 Ağustos toplu taşıma bugün ücretsiz mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı otobüsler bedava mı? İETT, İZBAN, Başkentray, marmaray, metro, metrobüs...
"30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi?" sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda metro, metrobüs, vapur ve marmarayın ücret oluğ olmayacağı merak ediliyor. Yarının resmi tatil olması sebebiyle pek çok çalışan izinli olacak. İşte 30 Ağustos toplu taşıma ücretsiz mi sorusunun cevabı...
30 Ağustos Zafer Bayramı, yurt genelinde coşku ve gurur içinde kutlanmaya hazırlanırken, vatandaşlar da bu özel günde toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağını merakla bekliyor. Konuya ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte, 30 Ağustos toplu taşıma ücretsiz mi olacak sorusunun yanıtı...
KARAR RESMİ GAZETE'DE!
Resmi Gazete'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda;
Kamu Kurum ve kuruluşlarının ürettikleri bazı mal ve hizmetlerden ücretsiz veya indirimli olarak faydalanacakların tespitine ilişkin ekli kararın yürürlüğe konulmasına, 4736 sayılı kanunun 1. maddesi gereğince karar verilmiştir. ifadeleri yer aldı.
Yayımlanan ekli kararda ise; 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle, 30 Ağustos 2023 Çarşamba günü Başkentray, Marmaray, İZBAN seferleri ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro seferlerinden yararlanacak olanlar, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır. detayları bulunuyor.
30 AĞUSTOS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre; Marmaray, Başkentray, İzban ve İstanbul Havalimanı Metrosu 30 Ağustos günü ücretsiz hizmet verecek.
30 AĞUSTOS'TA OTOBÜSLER VE METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ?
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre; 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Marmaray, Başkentray, İzban ve İstanbul Havalimanı Metrosu ücretsiz hizmet verecek.
ANKARA VE ANTALYA'DA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?
Antalya Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda belediyeye ait toplu ulaşım araçlarının ücretsiz yolcu taşıması kararı aldı. 30 Ağustos Çarşamba günü belediyenin resmi plakalı otobüsleri, ANTRAY ve nostalji tramvayı vatandaşların kutlamalara rahat ulaşım sağlamaları ve Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutlamaları için ücretsiz olacak.
Öte yandan EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçları (EGO Otobüsleri, METRO, ANKARAY ve Teleferik) ile Zafer Bayramı'mızın 101. yılı olan 30 Ağustos 2023 Çarşamba günü ücretsiz olarak hizmet verilecektir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ'den ev sahibi olmak isteyenlere şahane fırsat! 4.000 TL taksitle 1+1, 2+1, 3+1 daire satışa çıkacak! İşte ödeme planı
- Artvin'de köy çeşmesinden fırladı tüm köyü ayağa kaldırdı! Çeşmenin içinden vücudunu fırlattı, kıvrıla kıvrıla gelmek bilmedi
- DGS tercih sonuçları hangi tarihte açıklanacak? DGS tercih son gün ne zaman? 2023-2024 DGS TERCİH KILAVUZU!
- MAVİ AY burçların hayatına reform getirecek! Terfi, piyango, aşk, kaos! Yay, Aslan, Koca, Akrep... Hangi burca iyi, hangisine kötü haber var?
- ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP MAÇLARI 2023! Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman 2023?
- Mavi Ay nedir, Türkiye'den görülecek mi, saat kaçta? Süper Mavi Ay dolunayı ne demek, ne sıklıkla görülür?
- Mevlid Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor? Mevlid Kandili'nde Müslümanlar neyi kutlar, önemi nedir?
- Canan Karatay ev hanımları için ipucunu verdi! Küf, kararma hepsine çözüm! Salçaya muhakkak ekleyin, tek kaşığı şifa dağıtıyor!
- Emekliye son Ağustos fırsatı! 7.500 TL'ye ek jet gibi promosyon müjdesi! SSK, BAĞ-KUR'luya saat 07.00'de açıklandı! 4.500 TL, 5.250 TL, 6.750 TL...
- 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları 2023 | Eşe, dosta, sevdiklerinize özel 101. yıl dönümü tebrik mesajları ve Atatürk sözleri... WhatsApp, Facebook...
- Öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değiştirme başvuru sonuçları sorgulama ekranı! MEBBİS sonuç...
- Fransa'nın en uzun kara sınırı hangi ülkeyledir?