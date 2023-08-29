Sözde gazeteci İbrahim Haskoloğlu yeni algı oyunları peşinde! 'Açığa alınan polis' provokasyonunu Vali Gül yalanladı: Başarı belgesi ile ödüllendirildi
Bayrampaşa’da bir polis memuru otobüs durağında bulunan vatandaşları tehdit eden ve saldıran bir kişiyi ayağından vurdu. Sosyal medyada sözde gazeteci etiketiyle paylaşımlarda bulunan İbrahim Haskoloğlu ise olay üzerinden yeni bir provokasyonda bulundu. Haskoloğlu, polis memurunun açığa alındığını dair skandal bir algıda bulundu. Konuya ilişkin İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Bu haber doğru değil. Polis memurumuz başarı belgesiyle ödüllendirilmiştir” ifadelerini kullandı.
Bayrampaşa'da, bir polis memuru otobüs durağında bulunan kişileri bıçakla tehdit eden şüpheliyi ayak bileğinden vurarak yakaladı.
Muratpaşa Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde bıçak çeken bir kişi otobüs durağında bekleyenleri tehdit etmeye başladı. Göreve giden çevik kuvvet polisi durumu fark edip şüpheliyi bıçağı bırakması için uyardı.
Uyarıları dikkate almayan şüpheli polis memurunun üzerine doğru yürümeye başladı. Polis memuru bu sırada silahıyla ateş ederek şüpheliyi sağ ayak bileğinden vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı şüpheli ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İncelemede şüpheli Volkan L'nin 49 suç kaydı olduğu belirlendi. Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
SÖZDE GAZETECİ HASKOLOĞLU YİNE YALAN DOLAN
Bilindiği üzere geçtiğimiz dönemlerde sosyal medyadan sözde gazetecilik yapan İbrahim Haskoloğlu kendisine bir hacker grubunun ulaştığını öne sürerek e-devlet verilerinin çalındığını iddia etmişti.
Yalanını sürdüren Haskoloğlu bununla yetinmeyerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MİT Başkanı Hakan Fidan'a ait olduğunu öne sürdüğü kimlikler paylaşmıştı.
'POLİS AÇIĞA ALINDI' PROVOKASYONU
Sözde gazeteci İbrahim Haskoloğlu Bayrampaşa'da meydana gelen olay üzerinden provokasyona soyundu. Otobüs durağında bulunan kişileri bıçakla tehdit eden kişiye müdahale eden polis memurunun açığa alındığı yalanını ortaya attı.
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