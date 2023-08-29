Sözde gazeteci İbrahim Haskoloğlu yeni algı oyunları peşinde! ’Açığa alınan polis’ provokasyonunu Vali Gül yalanladı: Başarı belgesi ile ödüllendirildi

Muratpaşa Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde bıçak çeken bir kişi otobüs durağında bekleyenleri tehdit etmeye başladı. Göreve giden çevik kuvvet polisi durumu fark edip şüpheliyi bıçağı bırakması için uyardı.



Uyarıları dikkate almayan şüpheli polis memurunun üzerine doğru yürümeye başladı. Polis memuru bu sırada silahıyla ateş ederek şüpheliyi sağ ayak bileğinden vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.