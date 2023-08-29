Kur’an-ı Kerim yakma skandalının arkasından PKK çıktı! Alçak Salwan Momika hakkında yeni detay

Irak'ta her gittiği Hristiyan kurum ve kuruluşta birçok sorun çıkarıp, buralardan kovulan Momika'nın "psikolojisinin bozuk ve karanlık bir kişi" olduğunu anlatan Ego, bu kişinin Bağdat'ta "İmam Ali" milis grubuna katıldığını belirtti.

"İmam Ali" milis grubunda kendisini Hristiyanların milis lideri olarak tanıtan Momika'nın burada da tutunamadığını dile getiren Ego, Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarının İsveç'te yaşayan Süryaniler tarafından büyük tepkiyle karşılandığını kaydetti.