Kur’an-ı Kerim yakma skandalının arkasından PKK çıktı! Alçak Salwan Momika hakkında yeni detay
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak saldırılar gerçekleştiren Irak asıllı Salwan Momika hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. İsveç'ten yayın yapan Assyria TV Editörü Dikran Ego, Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyonların arkasındaki isim Momika'nın PKK ile bağlantılı olduğunu itiraf etti.
İsveç'ten yayın yapan Assyria TV Editörü Dikran Ego, ülkede son aylarda Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyonlar düzenleyen Salwan Momika'nın, Irak'ta tüm Hristiyan kuruluş ve kurumlardan kovulan Irak asıllı bir Süryani olduğunu ve terör örgütü PKK ile ilişkileri bulunduğunu söyledi.
Irak'ta her gittiği Hristiyan kurum ve kuruluşta birçok sorun çıkarıp, buralardan kovulan Momika'nın "psikolojisinin bozuk ve karanlık bir kişi" olduğunu anlatan Ego, bu kişinin Bağdat'ta "İmam Ali" milis grubuna katıldığını belirtti.
"İmam Ali" milis grubunda kendisini Hristiyanların milis lideri olarak tanıtan Momika'nın burada da tutunamadığını dile getiren Ego, Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarının İsveç'te yaşayan Süryaniler tarafından büyük tepkiyle karşılandığını kaydetti.
Ego, "Süryanilerin İsveç'te bulunan kilise, kurum ve kuruluşları, Momika'nın provokasyonlarını sert bir dille kınadı ve dışladı. Süryaniler maddi ve manevi destek vermediği için Momika, Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını Tiktok'tan canlı yayımlayarak para kazanıyor. Bunu kendisi de basına verdiği demeçlerde dile getirdi." diye konuştu.
'KULLANIŞLI BİR APTAL'
Momika'nın terör örgütü PKK ile ilişkisi olduğunu ifade eden Ego, "Provokatör Momika'nın PKK ile ilişkisini göz önünde bulundurduğumuzda; Türkiye'nin İsveç ile devam eden NATO üyelik sürecini de düşünürsek, Momika'nın İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e saldırılarının arkasında PKK tarafından dizayn edilen kullanışlı bir aptal olduğunu da anlayabiliriz." şeklinde konuştu.
HİLEKAR, PSİKOPAT, ZAVALLI
Ego, İsveçli akademisyen Carll Drot'un Momika'dan söz ettiği bir rapora da işaret ederek, "İsveçli Carll Drot isimli akademisyen, 2014 ve 2017 arasındaki Irak'ta Süryani milisler arasında yaptığı araştırmada Salwan Momika'ya da yer verdi. Drot raporunda, Momika'nın Süryaniler arasında bir yerlere gelmek isteyen şiddet yanlısı hilekar, psikopat zavallı bir figür olduğunu belirtmiş. Hatta Momika, Drot'a verdiği demeçte, Süryanilerden nefret ettiğini vurgulamış." dedi.
PKK TARAFINDAN KURULDU
Bu raporda adı geçen ve Süryanileri temsil ettiğini iddia eden Dawronoye isimli grubun, terör örgütü PKK tarafından kurulduğunun bilindiğine dikkati çeken Ego, "Süryanilere hiçbir faydası olamayan, sadece PKK'lılara hizmet eden bir grupta da görev yapan Momika'nın, PKK ile organik bağı bulunuyor." dedi.
KURGU DEĞİL
Momika ile Müslüman bir genç arasında geçen ve sosyal medyada çok izlenen boks karşılaşmasına da değinen Ego, sözlerine şöyle devam etti:
''İsveç'in Södertälje kentinde mahkeme önünde Salwan Momika'yı döven Iraklı Abbas adında Müslüman bir genç. Medyada çok tartışılan bu görüntünün tiyatro olduğu öne sürüldü, fakat bu dövüş tiyatro değildi, gerçekti. Tespitlerime göre, bunlar sosyal medyada birbirlerine hakaret edip tartıştıktan sonra dövüşmek için randevulaşmışlar. Abbas da olay yerine boks eldivenleriyle hazır gelmiş. Zaten Abbas, sonradan yaptığı sosyal medya paylaşımlarında olayın tiyatro olmadığını söyledi ve İsveç basınında bu yönde çıkan haberleri yalanladı."
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