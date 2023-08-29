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PKK'lı teröristlerin inleri başlarına yıkılıyor! MSB duyurdu: 7'si daha EX

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Giriş Tarihi: 29.08.2023 Güncelleme Tarihi: 29.08.2023
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PKK’lı teröristlerin inleri başlarına yıkılıyor! MSB duyurdu: 7’si daha EX

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Her nerede olurlarsa olsunlar, PKK'lı teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz." denildi. MSB'den gelen son dakika bilgisine göre; Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7 oldu.

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