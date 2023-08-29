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MSB göz açtırmadı! Kaçmaya çalışan 6 örgüt mensubu yakalandı

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Giriş Tarihi: 29.08.2023 Güncelleme Tarihi: 29.08.2023
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MSB göz açtırmadı! Kaçmaya çalışan 6 örgüt mensubu yakalandı

Suriye ve İran'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 şahsı yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

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