Provokasyon şebekesi ’23 Derece’nin sahibi Gökhan Özbek gözaltında! Dosyası çok kabarık: Kirli ilişki ağı ve FETÖ bağı...

FETÖ İLTİSAKLI ÖZBEK'TEN KHK'LILARA DESTEK: "TARİH ZAFERİNİZİ YAZACAK"

Özbek'in FETÖ nedeniyle görevlerinden uzaklaştırılan KHK'lılara destek amacıyla çektiği video ise hala hafızalarda. Özbek'in "Sonuna kadar arkanızdayım. Görüyorum ki KHK'lı ayağa kalktı, başaracaklar, hiçbir şüphem yok. Tarih KHK'lıların zaferini yazacak. Ya sizler o tarihin neresinde olacaksınız?" ifadelerini kullandığı görülüyor.

HABER KAYNAĞI PKK SEVİCİ ERK ACARER

Özbek'in en büyük haber kaynaklarından birisinin de terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen, MİT şehitlerinin görüntülerinin servis edilmesi davası nedeniyle yurt dışında kaçak yaşayan Erk Acarer olduğu biliniyor.

TWITTER'DAKİ KİRLİ OPERASYONDA BAŞI ÇEKİYOR

2021'de sosyal medya platformu Twitter'ın çifte standardına CHP destekli çetelerin operasyonları da eklenince AK Parti ve MHP'ye destek veren binlerce Twitter hesabı kapatılmıştı.



Yerli ve milli hesaplara karşı gerçekleştirilen operasyonun ardında CHP İstanbul Örgütü'nde kümelenmiş bir yapı olduğu ortaya çıkmıştı.

Furkan Güngör isimli şahsın FETÖ okullarından mezun en yakın arkadaşı Ahmet Yapdı ve Gökhan Özbek ile koordineli çalıştığı deşifre edilmişti.