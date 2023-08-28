Provokasyon şebekesi '23 Derece'nin sahibi Gökhan Özbek gözaltında! Dosyası çok kabarık: Kirli ilişki ağı ve FETÖ bağı...
"23 Derece" isimli dezenformasyon ve provokasyon yuvasının sahibi Gökhan Özbek hakkında gözaltı kararı verildi. Karanlık ve kirli bir geçmişe sahip olan '23 Derece' Gökhan Özbek'in dosyasını ise bir hayli kabarık. Özbek'in girift ilişkiler ağı ve FETÖ iltisaklı isimlerle olan dirsek teması bütün şimşekleri üzerine topladı.
23 Derece isimli dezenformasyon yuvasının sahibi Gökhan Özbek hakkında gözaltı kararı verildi.
Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Özbek, "Evime polis geldi. Arama yapıyorlar. Gözaltı kararı varmış. Hadi hayırlısı…" cümlesine yer verdi.
İTİRAFÇI OLDU: CHP'Lİ İBB'DEKİ TROLL AĞI VE MURAT ONGUN
Özbek geride bıraktığımız gün olay itiraflarda bulunmuş, kendisine dava açan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun büyük bir trol ordusu kurduğunu söylemişti.
Aralarında fenomenlerin de olduğu 156 sayfalık troll örgütünü savcılıkla paylaşacağını belirten Özbek, "Bu trol yapısını isim isim, sosyal medya fenomenlerini, İBB'ye bağlı çalışanların hesaplarını ifşa etme zamanı. Değil mi Murat Ongun?" demişti.
Kirli ve karanlık bir geçmişe sahip olan '23 Derece' Gökhan Özbek'in dosyası ise çok kabarık.
Öncelikle Süreyya Olcayto ismi öne çıkıyor.
Olcayto, 'Köy okullarına yardım yapıyoruz' maskesine sığınarak milletten topladığı paraları hesabı geçirmişti.
Söz konusu dolandırıcı, Gökhan Özbek'in 23 Derece isimli platformunun eski içerik üreticilerinden biri.
16 MİLYON TL'LİK KRİPTO VURGUN
Gökhan Özbek'le ilgili kripto para vurgunu iddiası da mevcut. Özbek, FOY Token isimli kripto dolandırıcılık sistemini sosyal medyada öven paylaşımlarda bulunmuştu. 16 milyon TL'lik vurgunun bir parçası olduğu konuşulanlar arasında.
Bu olayların günyüzüne çıkmasının ardından Özbek 'Ben de mağdurum' maskesine sığınarak alenen taraf değiştirmişti.
TÜRK SOLU DERGİSİ VE FETÖ İLTİSAKLI ÇULHAOĞLU İLE OLAN BAĞI
Gökhan Özbek, eski bir Türk Solu Dergisi çalışanı. Derginin sahibi ise FETÖ hükümlüsü Gökçe Fırat Çulhaoğlu.
Türk Solu Dergisi, Balyoz ve Ergenekon davalarının dayanaklarından biri olan 'Ordu Göreve' pankartını açan bir yayın. Bu pankartı açanlar Gökçe Fırat Çulhaoğlu öncülüğünde Gökhan Özbek ve diğer ekip arkadaşları.
FETÖ'CÜ İSMİ ÖNDER BELLEDİ!
7 Nisan 2008 sayılı Türk Solu Dergisi'nin kapak yazısını da yazan Özbek, "Ve önder 'Ulusal Sol İdeoloji"nin ideologu Gökçe Fırat yol göstermeye devam edecek" diyerek 'önderinin FETÖ'cü Çulhaoğlu olduğunu ifade etmişti.
EKREM DUMANLI DETAYINA DİKKAT
Gökhan Özbek'in 'önder' olarak ilan ettiği Gökçe Fırat Çulhaoğlu, FETÖ firarisi Zaman GYY'si Ekrem Dumanlı'nın da yakın dostu.
FETÖ İLTİSAKLI ÖZBEK'TEN KHK'LILARA DESTEK: "TARİH ZAFERİNİZİ YAZACAK"
Özbek'in FETÖ nedeniyle görevlerinden uzaklaştırılan KHK'lılara destek amacıyla çektiği video ise hala hafızalarda. Özbek'in "Sonuna kadar arkanızdayım. Görüyorum ki KHK'lı ayağa kalktı, başaracaklar, hiçbir şüphem yok. Tarih KHK'lıların zaferini yazacak. Ya sizler o tarihin neresinde olacaksınız?" ifadelerini kullandığı görülüyor.
HABER KAYNAĞI PKK SEVİCİ ERK ACARER
Özbek'in en büyük haber kaynaklarından birisinin de terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen, MİT şehitlerinin görüntülerinin servis edilmesi davası nedeniyle yurt dışında kaçak yaşayan Erk Acarer olduğu biliniyor.
TWITTER'DAKİ KİRLİ OPERASYONDA BAŞI ÇEKİYOR
2021'de sosyal medya platformu Twitter'ın çifte standardına CHP destekli çetelerin operasyonları da eklenince AK Parti ve MHP'ye destek veren binlerce Twitter hesabı kapatılmıştı.
Yerli ve milli hesaplara karşı gerçekleştirilen operasyonun ardında CHP İstanbul Örgütü'nde kümelenmiş bir yapı olduğu ortaya çıkmıştı.
Furkan Güngör isimli şahsın FETÖ okullarından mezun en yakın arkadaşı Ahmet Yapdı ve Gökhan Özbek ile koordineli çalıştığı deşifre edilmişti.
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