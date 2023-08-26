Güney Kıbrıs’ta İslam’a yönelik alçakça saldırı! Camiye molotofkokteyli attılar! Rum yetkililere çağrı: Gerekeni yapın!

Güney Kıbrıs'ta provokatörler İslam'ı hedef aldı. İbrahimağa Köprülü Camisi'ne bir kişinin molotofkokteyli attığı, caminin kapısının ve duvarlarının hasar gördüğü bildirilirken cami duvarına yazılan yazılar ise İslamofobinin had safhaya ulaştığı dönemde böyle bir saldırı yapılması endişe uyandırdı.

SALDIRININ HEDEFİ İSLAM VE GÖÇMENLER

GKRY haber siteleri saldırının molotofkokteyli ile yapıldığını bildirdi. Haberlere göre saldırıdan önce caminin duvarına "Immıgrants, Islam not welcome (Göçmenler ve İslam hoş karşılanmıyor)" yazıldı.