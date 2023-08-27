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HAVA DURUMU | Meteoroloji gün verdi! Yeniden kavrulacağız... Bunaltıcı sıcaklar geri dönüyor | 27-31 Ağustos 2023

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Giriş Tarihi: 27.08.2023 Güncelleme Tarihi: 27.08.2023
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HAVA DURUMU | Meteoroloji gün verdi! Yeniden kavrulacağız... Bunaltıcı sıcaklar geri dönüyor | 27-31 Ağustos 2023

Son dakika güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yayınlandı. Yapılan tahminlerde, 3 bölge için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. 5 günlük hava tahmini de yapılırken, özellikle çarşamba günü için yurt genelinde kavurucu sıcakların geri döneceği bildirildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun güneybatı ve kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege, Ege'nin güneyi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, yurdun güney kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege kıyılarında kuvvetli (30 - 60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara ile Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.

TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, güneybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Balıkesir'in güneyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30 - 60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu, Ege'nin güney ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30 - 60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla güneydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla güney kesimleri yer yer parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 31°C
Az bulutlu

DÜZCE °C, 33°C
Az bulutlu

KASTAMONU °C, 31°C
Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C
Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

27 AĞUSTOS 2023 PAZAR HAVA DURUMU

28 AĞUSTOS 2023 PAZARTESİ HAVA DURUMU

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