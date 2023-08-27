HAVA DURUMU | Meteoroloji gün verdi! Yeniden kavrulacağız... Bunaltıcı sıcaklar geri dönüyor | 27-31 Ağustos 2023
Son dakika güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yayınlandı. Yapılan tahminlerde, 3 bölge için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. 5 günlük hava tahmini de yapılırken, özellikle çarşamba günü için yurt genelinde kavurucu sıcakların geri döneceği bildirildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun güneybatı ve kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege, Ege'nin güneyi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey, yurdun güney kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege kıyılarında kuvvetli (30 - 60 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara ile Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.
TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, güneybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Balıkesir'in güneyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30 - 60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, Ege'nin güney ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30 - 60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla güneydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla güney kesimleri yer yer parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 31°C
Az bulutlu
DÜZCE °C, 33°C
Az bulutlu
KASTAMONU °C, 31°C
Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 26°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
27 AĞUSTOS 2023 PAZAR HAVA DURUMU
28 AĞUSTOS 2023 PAZARTESİ HAVA DURUMU
29 AĞUSTOS 2023 SALI HAVA DURUMU
30 AĞUSTOS 2023 ÇARŞAMBA HAVA DURUMU
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- DGS kılavuzu 2023 ne zaman yayınlanacak? DGS tercih ekranı açıldı mı? Kontenjanlar, 4 yıllık üniversite taban puanlar...
- Bekçilik sınavı ne zaman 2023? Çarşı ve mahalle bekçi alımı yazılı sınav ne zaman yapılacak?
- KPSS ŞARTI YOK! İŞKUR personel alım ilanı az önce duyuruldu! Başvuru tarihleri belli oldu! TYP temizlik görevlisi, KYK yurt personeli...
- Bursluluk sınavına hangi okulda gireceğim 2023? meb.gov.tr bursluluk sınavı giriş belgesi! İOKBS SINAV YERLERİ SORGULAMA!
- Müge Anlı ne zaman başlıyor? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi belli oldu mu?
- Emekli ve memura zam ışığı yandı! Toplu sözleşme final zamanı! 2024 -2025'te maaşlara %10,%6,%5... 3600 ek gösterge...
- TRABZONSPOR - RİZESPOR MAÇ SONUCU! 26 Ağustos Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı kaç kaç bitti?
- İbn-i Sina'dan gençleştiren tohum önerisi! Vücudu baştan sona sıfırlıyor! Her gün 1 bardak...
- 1-2-3-4 çocuğa 4 bin 358 lira verilecek! Çocuklu ailelere yardım müjdesi! Anaokulu, ilkokul, ortaokul...
- 36 bedene düşen Hazal Kaya'nın diyet listesi! Kilolarından böyle kurtuldu! 2 ay boyunca...
- EVLİLİK KREDİSİ SON DURUM 2023 | 2 yıl geri ödemesiz evlilik kredisi ne zaman verilecek? 150 bin TL ödeme planı açıklandı mı?
- Düşük bütçeli araç arayanlar: 250 bin TL altı satın alabileceğiniz ikinci el araç modellerinin listesi