Gençlere vergisiz telefonda Başkan Erdoğan'dan bakanlara yeni talimat: İki ihtimalin de maliyetini çıkarın
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından daha önce duyurusu yapılan ‘gençlere vergisiz telefon’ çalışmasının ayrıntıları belli olmaya başladı. İndirimin Türkiye’de üretilen markalarda geçerli olması beklenirken, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Başkan Erdoğan'ın bakanlardan uygulamanın hem Türkiye'de üretilen hem de tüm markalar için geçerli maliyetin çıkarılmasını istediği belirtildi.
AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan, gençlere "vergisiz cep telefonu ve bilgisayar" vaadi önceki gün gerçekleştirilen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda geniş yer buldu.
Uygulamanın sadece Türkiye'de üretilen markalar için geçerli olacağı haberlerini duyan gençler, il başkanları aracılığıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a uygulamanın tüm markalar için geçerli olması talebini iletti.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Başkan Erdoğan ise bunun mümkün olup olmadığını Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a sordu.
ŞİMŞEK: CARİ AÇIĞI ARTIRIR
Bakan Şimşek, ithal mal alımını kolaylaştırmanın cari açığı artırdığını bu yüzden uygulamanın sadece Türkiye'de üretilen markalarda geçerli olacağını kaydetti.
Sanayi Bakanı Kacır da 'Türkiye'de üretilen markalar' denildiğinde akıllara sadece tek bir marka gelmemesi gerektiğini, dünya devi sayılabilecek birçok markanın Türkiye'de üretim yaptığını, bu yüzden birçok seçenek bulunduğunu belirtti.
"İKİ İHTİMALİN DE MALİYETİNİ ÇIKARIN"
Bunun üzerine Başkan Erdoğan, yapılacak ilk kabine toplantısına kadar çalışmaların bitirilmesini, uygulama ihtimali bulunan 2 farklı yöntemin etki analizinin çıkarılmasını istedi.
TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN VE MONTAJLANAN TELEFONLAR
Türkiye'de üretilen ve montajlanan telefonlar arasında birçok markanın modeli yer alıyor. Türkiye'de yerli üretim yaparak hem ülkemizde hem de yurt dışına satışı yapılan telefonların listesi şu şekilde:
Xiaomi: Redmi 9C, Redmi 9T, Redmi Note 10S ve Redmi 10 2022
OPPO: A15s, Reno 5 Lite
Vivo: Y11s, Y21s, Y53s
Samsung: Galaxy A01 Core, Galaxy A21s, Galaxy A30, Galaxy A52, Galaxy A70
TCL: 20 SE, 20 E ve L7
Realme: C21, C21Y, C25
Poco: Poco C40
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