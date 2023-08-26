SİPER Ürün-2’nin ilk test atışı başarıyla gerçekleştirildi! "Daha uzağa daha yükseğe"
Türkiye'nin uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirilen Siper Ürün-2 Sistemi'nin ilk atışlı test faaliyeti başarıyla gerçekleştirildi. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, proje kapsamında emeği geçen ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE VE tüm alt yüklenici firmalara teşekkür etti.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, SSB tarafından Türkiye'nin uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan proje kapsamında SİPER Ürün-2 Sisteminin ilk atışlı testinin başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.
SSB'den yapılan açıklamaya göre; Başkanlık tarafından Türkiye'nin uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan ve Aselsan AŞ, Roketsan AŞ ve TÜBİTAK SAGE İş Ortaklığı tarafından yürütülen SİPER Projesi kapsamında, SİPER Ürün- 2 Sisteminin ilk atışlı test faaliyeti başarılı şekilde gerçekleştirildi.
Test ile uçuş koşulları altında veri toplanarak, bu verilerin projenin ilerleyen aşamalarında yapılacak faaliyetler kapsamında kullanılması hedefleniyor.
"ÜRÜN-1'İN KABUL FAALİYETLERİYLE ÜRÜN-2 TEST AŞAMALARI PARALEL GİDİYOR"
SİPER Projesi kapsamında Ürün-1 sisteminin kabul faaliyetlerine ilişkin çalışmalar yürütülürken, Ürün-2'nin sistem/alt sistem geliştirme ve test aşaması da paralelde devam ediyor.
Ürün-1 ile radarlar, komuta kontrol, füze fırlatma sistemi, haberleşme sistemleri gibi aynı yer sistemlerine sahip olan SİPER Ürün-2 sistemi, daha uzun menzilde ve irtifada etkili olma özelliği taşıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Görgün, "Siper Ürün-2'nin ilk atışlı test faaliyeti Sinop Test Merkezi'nden başarıyla gerçekleştirildi. Proje kapsamında emeği geçen ASELSAN'ımızı, ROKETSAN'ımızı, TÜBİTAK SAGE ve tüm alt yüklenici firmalarımızı kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EVLİLİK KREDİSİ SON DURUM 2023 | 2 yıl geri ödemesiz evlilik kredisi ne zaman verilecek? 150 bin TL ödeme planı açıklandı mı?
- Düşük bütçeli araç arayanlar: 250 bin TL altı satın alabileceğiniz ikinci el araç modellerinin listesi
- EK MTV ÖDEME TARİHİ 2023 | Motorlu Taşıtlar Vergisi nasıl ödenir, kimleri kapsıyor? Muaf olanlar...
- İlkokullar ne zaman açılacak 2023? Yaz tatili ne zaman bitecek? MEB 2023-2024 eğitim öğretim takvimi! İlkokul, ortaokul, lise...
- Öğrencilerin ÖTV’siz satın alabileceği telefon modelleri açıklandı! İşte vergisiz iPhone detayı ve modellerin tam listesi
- İŞKUR işsize 9 ay boyunca en düşük 10.512 TL maaşa bağlayacak! İşte başvuru şartları ve ekranı…
- 200 İtfaiye Eri alınacak! Konya Büyükşehir Belediyesi en az 55 KPSS puan ile alımlara başladı!
- Uygun fiyatlı denince ilk akla gelen araç oluyor! 2023 model sıfır fiyatı hala 500 bin TL bandında…
- Önümüzdeki ay zam beklenmiyor! Fahiş fiyat artışları birden kesildi! İkinci el araç piyasasında durgunluk satışları etkiledi
- Kilo aldırmayan kıtır kıtır kurabiye tarifi! Kokusunu alan kapınızda yatacak! Çay ve diyet tutkunlarına özel...
- Kahve fincanlarından hangisi önce dolar? Bu zeka testini yüksek IQ'lu olanlar 10 saniyede buluyor!
- DİYETSİZ Göbek yağlarınızı bıçak gibi kesip atacak! 7 günde sporsuz yağlardan kurtulma formülü!