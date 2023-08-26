SİPER Ürün-2’nin ilk test atışı başarıyla gerçekleştirildi! "Daha uzağa daha yükseğe"

SSB'den yapılan açıklamaya göre; Başkanlık tarafından Türkiye'nin uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan ve Aselsan AŞ, Roketsan AŞ ve TÜBİTAK SAGE İş Ortaklığı tarafından yürütülen SİPER Projesi kapsamında, SİPER Ürün- 2 Sisteminin ilk atışlı test faaliyeti başarılı şekilde gerçekleştirildi.