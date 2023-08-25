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Tiyatrocu Ozan Arif Demritaş gözaltına alındı! Suriyeli taklidi yaparak infiale sebep olmuştu: Türk çalıştırmam

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Giriş Tarihi: 25.08.2023 Güncelleme Tarihi: 25.08.2023
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Tiyatrocu Ozan Arif Demritaş gözaltına alındı! Suriyeli taklidi yaparak infiale sebep olmuştu: Türk çalıştırmam

Halk Eğitim Merkezi eğitmeni tiyatrocu Ozan Arif Demirtaş, Suriyeli kılığına girerek sosyal medyada yayımladığı videosuyla sığınmacıları hedef göstermişti. Olaya Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da dahil olmuş mültecilere karşı kin ve nefreti körüklemeye çalışmıştı. Demirtaş'ın algı çalışması elinde patladı. Demirtaş, savcılığın talimatıyla gözaltına alındı.

Dün sosyal medyada yayılan "Suriyeli lokantacı Türkler'e iş vermiyor" mesajı verilen paylaşımın yalan olduğu kısa sürede ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Suriyeli kılığındaki kişinin bir Türk ve Bursa'nın Karacabey ilçesinde Halk Eğitim Merkezi eğitmeni tiyatrocu Ozan Arif Demirtaş olduğunu bildirdi.

GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Bunun üzerine ırkçılık yaptığı ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği paylaşımı dolaşıma alan tiyatrocu Ozan Arif Demirtaş hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gözaltı kararı verildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri de Demirtaş'ı gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da, "Türkiye'ye sığınan bir Suriyeli: Türkler gelip lokantamda çalışmak için iş istiyor. Ben de onlara diyorum ki, 'Ben yabancı çalıştırmıyorum' " iddiasıyla paylaşılan görüntülerdeki şahıs, O.A.D. isimli tiyatro oyuncusu bir Türk vatandaşıdır" ifadelerine yer verildi.

Gözaltına alınan Ozan Arif Demirtaş'ın sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Sahte paylaşım üzerinden bir çok siyasetçi de alıntı yaparak ırkçı ifadeler kullanmıştı. Ozan Arif Demirtaş'ın sahte paylaşımını alıntı yapan kişiler hakkında da soruşturma açılması bekleniyor.

Suriyeli taklidi yaparak halkı kışkırttı! SURİYELİ TAKLİDİ YAPARAK HALKI KIŞKIRTTI!
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