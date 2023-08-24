Suriyeli taklidi yaparak algı oluşturdu: Halkı sığınmacılara karşı kışkırttı kirli provokasyona muhaliflerden destek geldi!

"ULAN ZİBİDİ SURİYELİ!"

Her fırsatta mülteci karşıtı söylemlerle ön plana çıkan ve sığınmacıları hedef alan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da bu video üzerinden sahneye çıktı. Söz konusu yalan video ile sığınmacıları hedef alarak şu sözlere imza attı:

"Ulan zibidi Suriyeli, bir de utanmadan dalga geçiyor. Senin gibi yaratıkları, ülkemize davet edenlere yazıklar olsun. İşte tam da bunlar yaşanmasın diye, Bolu'da hiçbir sığınmacıya iş yeri ruhsatı vermedim. Bu işyeri derhal tespit edilip, ilgili belediye tarafından mühürlenmelidir."