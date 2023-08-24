Suriyeli taklidi yaparak algı oluşturdu: Halkı sığınmacılara karşı kışkırttı kirli provokasyona muhaliflerden destek geldi!
Mülteci karşıtları kirli provokasyonlarına devam ediyor. Ozan Arif Demirtaş adlı tiyatro oyuncusunun sosyal medyadaki paylaşımda Suriyeli taklidi yaparak halkı kışkırttığı görüldü. Demirtaş çektiği videoda, “Türk vatandaş gelmiş benim Suriye lokanta iş istiyor. Ben dedim yabancı çalıştırmıyorum, kusura kalma” ifadeleri ile infiale sebep olurken bir kısım muhalifler yalan video üzerinden sığınmacıları hedef aldı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da provokasyona destek çıktı. Söz konusu videoyu paylaşıp çirkin ifadeler kullandı…
Tiyatro oyuncusu Ozan Arif Demirtaş, sosyal medya hesabından paylaştığı videosunda Suriyeli taklidi yaparak halkı kin, nefret ve düşmanlığa tahrik etti. Bazı muhalif seçmenden Demirtaş'în paylaşımına destek gelirken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da sosyal medya hesabından bu çirkin provokasyona yer verdi.
"YABANCI ÇALIŞTIRMIYORUM"
Demirtaş yayınladığı videoda, Türkçesi bozuk bire mülteci taklidi yaparak "Türk vatandaş gelmiş benim Suriye lokanta iş istiyor. Bana iş ver. Ben dedim yabancı çalıştırmıyorum, kusura kalma. Sonra bana kızıyor. Neden bana kızıyor, ben yabancı çalıştırmak istemiyorum" gibi provakatif ifadeler kullandı.
Bunun üzerine muhalif hesaplar, Demirtaş'ın videosunu Suriyeli diye paylaşıp algıya devam etti. Türkiye Cumhuriyet Devleti'ni ve sığınmacıları hedef aldı. Muhalif hesaplar söz konusu sahte içerikli video üzerinden mülteci karşıtlığını körükleyen ifadeler kullandı.
"ULAN ZİBİDİ SURİYELİ!"
Her fırsatta mülteci karşıtı söylemlerle ön plana çıkan ve sığınmacıları hedef alan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da bu video üzerinden sahneye çıktı. Söz konusu yalan video ile sığınmacıları hedef alarak şu sözlere imza attı:
"Ulan zibidi Suriyeli, bir de utanmadan dalga geçiyor. Senin gibi yaratıkları, ülkemize davet edenlere yazıklar olsun. İşte tam da bunlar yaşanmasın diye, Bolu'da hiçbir sığınmacıya iş yeri ruhsatı vermedim. Bu işyeri derhal tespit edilip, ilgili belediye tarafından mühürlenmelidir."
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