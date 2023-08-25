Resmi Gazete'de yayımlandı: Ticaret Bakanlığına 1033 memur kadro ihdası yapıldı
Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Başkan Erdoğan imzalı kararnameye göre Ticaret Bakanlığının taşra teşkilatına 1033 memur alınmasına karar verildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Ticaret Bakanlığına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, Bakanlığın taşra teşkilatında 1033 memur kadro ihdası yapıldı.
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
TİCARET BAKANLIĞINA KADRO İHDAS EDİLMESİNE İLİŞKİN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
Kararname Numarası: 152
MADDE 1- Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin Ticaret Bakanlığı bölümüne eklenmiştir.
MADDE 2- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
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KURUMU : TİCARET BAKANLIĞI
TEŞKİLATI : TAŞRA
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