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Resmi Gazete'de yayımlandı: Ticaret Bakanlığına 1033 memur kadro ihdası yapıldı

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Giriş Tarihi: 25.08.2023 Güncelleme Tarihi: 25.08.2023
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Resmi Gazete’de yayımlandı: Ticaret Bakanlığına 1033 memur kadro ihdası yapıldı

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Başkan Erdoğan imzalı kararnameye göre Ticaret Bakanlığının taşra teşkilatına 1033 memur alınmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı 1033 kadro ihdas edildi. Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Ticaret Bakanlığına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, Bakanlığın taşra teşkilatında 1033 memur kadro ihdası yapıldı.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

TİCARET BAKANLIĞINA KADRO İHDAS EDİLMESİNE İLİŞKİN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 152

MADDE 1- Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin Ticaret Bakanlığı bölümüne eklenmiştir.

MADDE 2- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

LİSTE

KURUMU : TİCARET BAKANLIĞI

TEŞKİLATI : TAŞRA

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