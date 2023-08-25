Başkan Erdoğan’dan muhafelete yerel seçim göndermesi: Ölmüş atı kamçılamanın kimseye bir faydası olmaz

AYRIM YAPMADAN HERKESE DESTEK OLDUK

Devlet olarak bugüne kadar üreten istihdam oluşturan herkese hiçbir ayrım yapmadan daima destek olduk. Türk ekonomisine katkı verenlere biz de tüm imkanlarımızla sahip çıktık. Yeter ki siz üretin, çalışın, yatırım yapın, biz sizi asla yalnız bırakmayız sözümüzün gereğini her zaman yaptık, yapmaya da devam edeceğiz.

Milyarlarca liralık tesisler samimi çabaların birer meyvesidir. Bu fabrikalara ve yatırımlara yenileri eklenecektir.

Biz kuru sıkı atmayız, konuşurken icraatlerimizle konuşuruz. Referans kaynağımız eserlerimiz ve hizmetlerimizdir. Vatandaşlar arasında ayrım yapmıyorsak il ve bölgeler arasında da ayrım yapmayız. Batıda yaşayan vatandaşlar hangi imkanlardan faydalanıyorsa buradaki kardeşlerimizin de aynısına sahip olması için çalışıyoruz.