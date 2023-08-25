Başkan Erdoğan'dan muhafelete yerel seçim göndermesi: Ölmüş atı kamçılamanın kimseye bir faydası olmaz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Bitlis'te katıldığı Kamu ve Özel Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan bölgede açılan fabrikalarla yaklaşık 3600 kişiye istihdam sağlanacağını belirtirken "Biz kuru sıkı atmayız icraatlarımızla konuşuruz." ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca Türkiye'nin hiçbir ili arasında ayrım yapmadıklarını söylerken, tüm vatandaşlara eşit biçimde imkanların sunulduğunun altını çizdi. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Bitlis Kamu ve Özel Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.
3600 KİŞİYE YENİ İSTİHDAM
Tüm Bitlis'e selamlarımı gönderiyorum. Hem Anadolu'nun kapılarını bizlere açan muhteşem zaferi kutlayalım, hem de yapımı tamamlanan eserlerin toplu açılışını yapalım dedik. 12,5 milyar liralık kamu ve özel sektör yatırımlarını resmen hizmete alıyoruz. Bu yatırımlar arasında il özel idarelerinden müftlüğe tüm kurumların hizmet ve projeleri bulunuyor. 75 kalem eser ve hizmeti Bitlis'in istifadesine sunmuş oluyoruz. Bitlis OSB'de 34 firmamızın açılışını yapıyoruz.
Bitlis kamu yatırımlarının yanında özel sektör yatırımlarıyla kendinden söz ettirmeye başladı. Özel sektörün şehrimize olan ilgisi artıyor. Bitlis tekstil alanında bölgenin üretim merkezi haline geliyor. 3600'den fazla kardeşimiz iş imkanına kavuşacaktır. Törenimizi gerçekleştirdiğimiz Eren Tekstil'i, yöneticilerini, çalışanlarını tebrik ediyorum.
AYRIM YAPMADAN HERKESE DESTEK OLDUK
Devlet olarak bugüne kadar üreten istihdam oluşturan herkese hiçbir ayrım yapmadan daima destek olduk. Türk ekonomisine katkı verenlere biz de tüm imkanlarımızla sahip çıktık. Yeter ki siz üretin, çalışın, yatırım yapın, biz sizi asla yalnız bırakmayız sözümüzün gereğini her zaman yaptık, yapmaya da devam edeceğiz.
Milyarlarca liralık tesisler samimi çabaların birer meyvesidir. Bu fabrikalara ve yatırımlara yenileri eklenecektir.
Biz kuru sıkı atmayız, konuşurken icraatlerimizle konuşuruz. Referans kaynağımız eserlerimiz ve hizmetlerimizdir. Vatandaşlar arasında ayrım yapmıyorsak il ve bölgeler arasında da ayrım yapmayız. Batıda yaşayan vatandaşlar hangi imkanlardan faydalanıyorsa buradaki kardeşlerimizin de aynısına sahip olması için çalışıyoruz.
40 MİLYAR TUTARINDA YATIRIM
Batıdakiler hangi imkanlardaysa buraya da aynı imkanları getiriyoruz. Bitlis'te 40 milyar lira tutarında yatırım yaptık. Eren Üniversitesini şehrimizle buluşturduk. Spor tesisleri kazandırdık. İhtiyaç sahiplerine 21 yılda toplam 5,5 milyar lira kaynak kullandık. Sağlıkta 1210 yataklı 11 hastane dahil 36 sağlık tesisini hizmete sunduk. Bitlis'te inşa edeceğimiz 12 adet sağlık tesisimiz daha proje aşamasındadır. TOKİ kanalıyla 4 bin 608 adet konutu tamamladık. 310 konutun daha yapımı devam ediyor. 5 adet millet bahçesi projemiz bulunuyor. 3'ünün de yapımı sürüyor. Kentsel dönüşümde 328 adet konut 938 adet iş yerinin dönüşümünü gerçekleştirdik.
YIL SONUNA KADAR TAMAMLIYORUZ
Tünelleri ve viyadüklerini inşa ettik, Bitlis çevre yolunu tamamladık. Aralarında çok önemli ulaştırma projelerinin de olduğu diğer yatırımları yıl sonuna kadar tamamlıyoruz. Tatvan çevre yolunu 2025'te hizmete açacağız. Tatvan ve Van feribot iskelelerinin yenilenmesi çalışmalarımız devam ediyor. Bağlantı yollarını ise tamamladık.
ÖLMÜŞ ATI KAMÇILAMANIN KİMSEYE BİR FAYDASI OLMAZ
Bitlis'in de içinde yer aldığı bölgemiz terör tehdidinden kurtuldukça yeni yatırımlar gelecek kalkınma hızlanacaktır. Sadece ülkemizin diğer illerinden değil dünyanın farklı köşelerinden insanlar buralara gelip bölgemizin güzelliklerini keşfediyor. Yatırımcılarımız illerimize yeni fabrikalar, üretim tesisleri kuruyorlar. Bitlis'ten çıkan ürünler pek çok ülkede rafları süslüyor. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleriyle Türkiye, istikrar sürsün diyerek bu konudaki tavrını açık ve net şekilde ortaya koydu. Önümüzde mahalli idareler seçimi var. Yerel seçimlerde Bitlis'in geleceğine ve iradesine sahip çıkacağına yürekten inanıyorum. Muhalefetin içler acısı perişan durumunu gördük. Bunların ülkeyi yönetecek kapasite ve niyetlerinin olmadığı ortaya çıkmıştır. Ölmüş atı kamçılamanın kimseye faydası olmaz. Siyasi ikballerini kurtarmak dışında hiçbir gündemleri yoktur. Dertlerinize derman üretecek olan yine biziz.
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