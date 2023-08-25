CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş’a talimat!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimler için çalışmalara başladığını da söyleyen Barış Yarkadaş, şu açıklamaları yaptı:

"Edindiğim izlenim, Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi önümüzdeki süreçte tek başına seçime sokacağı ve tüm Belediye Başkanlarına da Kurultay'dan sonra bu yönde talimat vereceği şeklinde. Büyükşehirler de buna dahil" ifadesini kullandı.