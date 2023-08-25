CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş’a talimat!
Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimler sonrasında CHP ve koalisyon ortakları arasında soğuk savaş başladı. Yüzde 1 bile oyu olmayan partilerin CHP'yi hedef alan sözleri, koalisyonu karıştırdı. Parti içinde kendisine yönelik tepkileri bastırmak isteyen Kemal Kılıçdaroğlu ise jet bir hamle yaptı. CHP'li Barış Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'a talimatı yolladığını iddia etti.
Cumhuriyet Halk Partisi ile 8'li koalisyon, seçimlerde hüsranı yaşadı. Oy oranlarında büyük kayıp yaşayan partiler, yaşadıkları mağlubiyetle sarsıldı…
'Birleşerek kazanacağız' diyen koalisyon partileri arasında adeta soğuk savaş başladı. Oy oranı yüzde 1 bile olamayan küçük ortaklar, başarısızlığın nedeni olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu suçladı.
Bu durum, hem parti içinde hem de seçmende tepkiye yol açtı. Son olarak CHP'li eski milletvekili Barış Yarkadaş, katıldığı canlı yayında 2024 yılında yapılacak yerel seçimler ile ilgili kulis bilgisini paylaştı.
CHP'yi eleştiren küçük ortaklara sert çıkan Barış Yarkadaş "Siz her gün çıkıp CHP'yi tahkir eden bir pozisyona girdiğinizde CHP'nin peşinden koşacağını mı sanıyorsunuz?" ifadesini kullandı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimler için çalışmalara başladığını da söyleyen Barış Yarkadaş, şu açıklamaları yaptı:
"Edindiğim izlenim, Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi önümüzdeki süreçte tek başına seçime sokacağı ve tüm Belediye Başkanlarına da Kurultay'dan sonra bu yönde talimat vereceği şeklinde. Büyükşehirler de buna dahil" ifadesini kullandı.
Seçimlerin ardından küçük ortaklar, CHP'yi suçlamıştı. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti" ifadesini kullandı.
DEVA Partisi lideri Ali Babacan da "CHP'nin tek başına seçim kazanması mümkün değil" çıkışı yapmıştı.
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