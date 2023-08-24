Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan iklim değişikliği için çağrı! G20 ve Birleşmiş Milletler'de dünyaya seslenecek
Artan orman yangınları ve kutuplarda meydana gelen erime iklim değişikliğini büyük oranda etkileyen faktörler arasında yer alırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye önemli adımlar atıyor. Birleşmiş Milletler nezdinde de dünya kamuoyunu harekete geçirebilmek adına Başkan Erdoğan’ın, küresel tehdit oluşturan iklim krizi ile ilgili G20 zirvesinde ve BM Genel Kurulu'nda konuşma yapacağı ve dünyayı uyaracağı belirtildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günü yapılan kabine toplantısının ardından ulusa seslendi.
İklim değişikliği konusuna ayrı bir parantez açan Erdoğan'ın, 9-10 Eylül'de Hindistan'daki G20 zirvesinde ve ABD'de yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda iklim değişikliğini gündemine alarak dünyaya uyarıda bulunacağı belirtildi.
"MİLLİ GÜVENLİK MESELESİ"
Son dönemlerde çıkan doğal afetlerden etkilenen Türkiye, yenilenebilir enerjiye yatırım ve çevre konularına gösterdiği hassasiyete rağmen küresel gelişmelerin olumsuz etkilerinden kendini izole edemedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu kapsamda son Kabine toplantısında da gündeme alınan konuya ilişkin, "İklim değişikliğinden savaşlara kadar pek çok faktör gıda arz güvenliğini tüm toplumlar için bir milli güvenlik meselesi haline dönüştürmüştür. Topraklarının önemli bir kısmı Akdeniz Havzası'nda yer alan ülkemiz için 2100 yılına kadar yapılan projeksiyonlar ortalama sıcakların yükseleceğine, sıcak hava dalgalarının yaygınlaşacağına, orman yangını risklerinin artacağına, yağışların düşeceğine, dengesiz yağışlar sebebiyle taşkınların çoğalacağına velhasıl bugüne kadar alışık olmadığımız pek çok sorunla karşı karşıya kalacağımıza işaret etmektedir.
Nitekim ilkbahardan yaza girerken yaşanan yoğun yağışların ardından gelen yüksek hava sıcaklıklarının etkileri ülkemizde tarımdan enerjiye pek çok alanda hissediliyor. Dünyamızın ve insanlığın ortak geleceğini ilgilendiren bu hayati konuda hem kendi yükümlülüklerimizi yerine getirerek hem küresel düzeyde inisiyatif üstlenerek çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.
DÜNYANIN GELECEĞİ İÇİN SIFIR ATIK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık" projesi de uluslararası düzeyde takdir görmeye devam ediyor.
Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Ofisi tarafından, "Küresel Amaçlar Eylem Ödülü"nün ilki dahil olmak üzere birçok ödüle layık görülürken projenin dünya geneline yayılması için çalışmalara yoğunluk kazandırıldığı belirtildi.
İklim değişikliğinin sebebi olarak gösterilen 'insan ürünü sorunlar'da Türkiye en düşük paya sahip. Türkiye bu noktada yürütülen mücadele çerçevesinde atılan uluslararası adımların tamamında yer aldı.
Ayrıca Türkiye, iklim krizi konusunda 197 ülkenin ortak hareket etmesi gerektiğinin kabul edildiği uluslararası bir anlaşma olan Paris Anlaşması'na "2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma" hedefleriyle en önemli katkıyı veriyor.
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