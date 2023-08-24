Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan iklim değişikliği için çağrı! G20 ve Birleşmiş Milletler’de dünyaya seslenecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu kapsamda son Kabine toplantısında da gündeme alınan konuya ilişkin, "İklim değişikliğinden savaşlara kadar pek çok faktör gıda arz güvenliğini tüm toplumlar için bir milli güvenlik meselesi haline dönüştürmüştür. Topraklarının önemli bir kısmı Akdeniz Havzası'nda yer alan ülkemiz için 2100 yılına kadar yapılan projeksiyonlar ortalama sıcakların yükseleceğine, sıcak hava dalgalarının yaygınlaşacağına, orman yangını risklerinin artacağına, yağışların düşeceğine, dengesiz yağışlar sebebiyle taşkınların çoğalacağına velhasıl bugüne kadar alışık olmadığımız pek çok sorunla karşı karşıya kalacağımıza işaret etmektedir.