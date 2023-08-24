MSB’den ABD’ye PKK ile ortak tatbikat tepkisi!

Gündemdeki sıcak başlıklara ilişkin açıklamalarda bulunan MSB kaynaklar, şunları söyledi:

ABD VE PKK/YPG'NİN ORTAK TATBİKATI

"15-17 Ağustos tarihlerinde ABD ve PKK/YPG terör örgütü Haseke/Kamışlı'da ortak silahlı tatbikat gerçekleştirmiştir. ABD'nin, DEAŞ'la mücadele bahanesiyle PKK/YPG terör örgütüne desteği devam etmektedir. Bir terör örgütüyle başka bir terör örgütü kullanılarak mücadele edilemez. Yani, terörle mücadele teröristlerle yapılmaz. Dost ve müttefik ülkelerden beklentimiz; PKK/YPG terör örgütüne yapılan yardım ve desteğin durdurulması ve terörle mücadelemize samimi destek verilmesidir.

HOMS LİMANI'NIN TÜRKİYE'YE KİRALANDIĞI İDDİASI

"Libya makamları tarafından 05 Ağustos 2023'te Homs Askerî Deniz Limanı bölgesindeki sivil unsurların bölge dışına çıkarılması kararı alınmıştır. Bunun üzerine, bölgeden çıkmak istemeyenler tarafından bu kararı protesto etmek ve kamuoyunda farklı algılar yaratmak maksadıyla Homs Askeri Deniz Limanı'nın söz konusu kısmının Türklere verilmek üzere boşaltıldığı yönünde asılsız iddialar ortaya atılmıştır. Ayrıca, Türkiye-Libya arasındaki askerî iş birliği faaliyetleri Libya makamlarının talepleri doğrultusunda, Libya Silahlı Kuvvetleri eğitim merkezlerinde ve danışmanlık boyutunda icra edilmektedir. Libya makamlarının aldığı kararın bizimle veya bizim faaliyetlerimizle bir ilgisi yok. Limanın boşaltılması olayı üzerinden konunun istismar edildiği, 'Limanın Ülkemize tahsis edileceği' yönünde asılsız haberlerin Türkiye aleyhtarı üçüncü taraflarca çıkarıldığı değerlendirilmektedir.