Emine Erdoğan BM Sıfır Atık Danışma Kurulunun ilk toplantısına başkanlık etti

"GERİ KAZANIM ORANIMIZ, 2022'DE YÜZDE 30'A ULAŞTI"

Emine Erdoğan, "5 yıl önce yüzde 13 olan geri kazanım oranımız, kısa sürede yüzde 27,2'ye, 2022'de ise yüzde 30'a ulaştı. Hedefimiz, 2035 yılında yüzde 65'e ulaşmak. Bu kazanımlar ile 2 bin futbol sahası büyüklüğünde araziyi koruduk. 2 milyonu aşan ailenin bir yıllık su ihtiyacına eşdeğer suyumuzu koruduk. 200 binin üzerinde ailenin, bir yıllık enerji ihtiyacına eşdeğer enerji tasarrufu sağladık. Aynı zamanda, binlerce vatandaşımıza yeni istihdam olanakları sunmuş olduk. Her ne kadar bugün geldiğimiz nokta umut verici olsa da daha gidecek uzun bir yolumuz var ve bu yolu sizlerle yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kurul üyelerine dünyanın ortak evimiz olduğunu hatırlatan Emine Erdoğan, karşı karşıya kalınan iklim krizinin ülke sınırı tanımadığına işaret etti.

Dünya ülkeleri ile ortak bir şekilde mücadele verilmedikçe başarıya ulaşılamayacağının altını çizen Emine Erdoğan, "Sıfır Atık" uygulamasını uluslararası alanda yaygınlaştırmak ve projede edinilen tecrübeleri paylaşmak için harekete geçtiklerini anlattı.