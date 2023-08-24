Koalisyonun küçük ortaklarından CHP’ye büyük satış! DEVA, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi sıraya girdi

SON DARBE GELECEK PARTİSİ'NDEN

Küçük ortaklardan CHP'ye son darbe Gelecek Partisi Milletvekili Nedim Yamalı'dan geldi. CHP listeleri sayesinde Meclis'e girmeyi başaran Yamalı, "Bir başka partinin tabanını mutlu etmek gibi ayrıca bir şeyimiz yok. Bizim hedefimiz sadece muhalefet değil ki. Bir şekilde Millet İttifakı ile girdik diye hayatımız boyunca bu seçmenle uğraşacağız diye bir görevimiz yok" diyerek CHP ile keskin yol ayrımını gözler önüne serdi.