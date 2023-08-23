Emine Erdoğan görev süreleri dolacak büyükelçiler ve eşleriyle bir araya geldi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, gelecek ay görev süresi dolacak olan Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal ve eşi Sinta Agathia ile Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Kastriot Robo ve eşi Teuta Robo'yu kabul etti.
Daha önce Endonezya Başkonsolosu ve eşi tarafından hediye edilen geleneksel kıyafeti giyen Erdoğan, iki ülke ilişkilerinin iyileştirilmesi için gösterdiği çaba dolayısıyla İkbal'e teşekkür etti, bundan sonraki görevleri için başarı dileğinde bulundu.
Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Endonezya'dan gelen yardımları ve arama kurtarma ekiplerini koordine etmek için Gaziantep ve Hatay'a giden ve 1 ay kadar sahada bulunan, eşi ve kızı da gönüllü faaliyetlerine katılan Büyükelçi İkbal'e şükranlarını sundu.
İkbal de Türkiye'nin her zor dönemde Endonezya'nın yanında durduğunu, bu yardımın Türkiye'nin iyiliklerinin bir karşılığı olduğunu söyledi.
İki ülkenin zor günlerde birbirine destek verdiği ifade edilen görüşmede, 2018'de Endonezya'da meydana gelen depremde Türkiye'nin yardıma gelen ilk ülkelerden olduğu, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, ülkelerini ilk ziyaret eden yabancı devlet adamı olduğu hatırlattı.
İkbal, Emine Erdoğan'ın sıfır atık ve çocuklar konusundaki çalışmalarını yakından takip ettiklerini, ülkesine döndüğünde de ortak çalışmaları sürdürmek istediğini bildirdi.
ERDOĞAN, ARNAVUTLUK BÜYÜKELÇİSİ ROBO VE EŞİ İLE GÖRÜŞTÜ
Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Kastriot Robo ve eşi Teuta Robo'yu da kabul eden Emine Erdoğan, dost ülke Arnavutluk ile olan ilişkilerin, her alanda genişleyerek artması temennisinde bulundu.
Büyükelçi Robo da Erdoğan'ın çalışmalarını Başbakanlık döneminden bu yana yakından takip ettiğini, Erdoğan'ın 2008'de Başbakan eşi olarak Arnavutluk'a gerçekleştirdiği ziyareti hatırladığını söyledi.
Büyükelçi Robo'nun eşi Teuta Robo ise Erdoğan'ın Türkiye'de kadın ve kız çocukları konusundaki çalışmaları başta olmak üzere, sıfır atık çalışmalarını ve Afrika'ya yönelik özel projelerini takip ettiğini dile getirdi.
Emine Erdoğan'ın çalışmalarının Türkiye'deki yabancı büyükelçi eşlerine ilham olduğunu aktaran Robo, Türkiye'deki büyükelçi eşlerinin Erdoğan'ı örnek alarak ilgi alanlarında etkinlikler düzenlediklerini anlattı.
Robo, Erdoğan'ın "Türk Mutfağı" kitabından faydalandığını ve çok beğendiğini sözlerine ekledi.
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