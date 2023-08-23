Emine Erdoğan görev süreleri dolacak büyükelçiler ve eşleriyle bir araya geldi

Daha önce Endonezya Başkonsolosu ve eşi tarafından hediye edilen geleneksel kıyafeti giyen Erdoğan, iki ülke ilişkilerinin iyileştirilmesi için gösterdiği çaba dolayısıyla İkbal'e teşekkür etti, bundan sonraki görevleri için başarı dileğinde bulundu.

Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Endonezya'dan gelen yardımları ve arama kurtarma ekiplerini koordine etmek için Gaziantep ve Hatay'a giden ve 1 ay kadar sahada bulunan, eşi ve kızı da gönüllü faaliyetlerine katılan Büyükelçi İkbal'e şükranlarını sundu.