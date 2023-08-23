23 Ağustos 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Devlet Bahçeli'den orman yangınıyla ilgili provokatif paylaşım yapanlarla ilgili flaş sözler

Son dakika | Devlet Bahçeli'den orman yangınıyla ilgili provokatif paylaşım yapanlarla ilgili flaş sözler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.08.2023 Güncelleme Tarihi: 23.08.2023
ABONE OL
Son dakika | Devlet Bahçeli’den orman yangınıyla ilgili provokatif paylaşım yapanlarla ilgili flaş sözler

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Çanakkale'de meydana gelen orman yangıları ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Bahçeli paylaşımında, "Yangınların nasıl ve neden çıktığı ilerleyen günlerde ayrıntısıyla tespit edilecektir. Ancak sosyal medyaya üşüşmüş bazı alçakların yangının imar rantı gayesiyle çıkarıldığını iddia etmeleri sefil ve şerefsiz bir bühtandır. Böylesi zamanlarda ortalığı bulandıranların deşifre edilip yakalarından tutulması hukuk ve demokrasi namusunun da bir gereğidir." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA