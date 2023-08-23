23 Ağustos 2023, Çarşamba
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Son dakika: Başkan Erdoğan, Yargıtay Başkanı Akarca ile Yargıtay Başsavcısı Şahin'i kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.08.2023
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Son dakika: Başkan Erdoğan, Yargıtay Başkanı Akarca ile Yargıtay Başsavcısı Şahin’i kabul etti

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.

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