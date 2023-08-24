Wagner kurucusu Prigojin’in düşen uçağındaki ölen 10 kişi belli oldu! İşte yolcu ve mürettebat listesi...

KAZAYLA İLGİLİ KOMİSYON KURULDU

Rus havacılık otoritesi, kazayla ilgili yeni bir açıklama yayınlayarak, "kazanın koşullarını ve nedenlerini araştıracak" özel bir komisyon kurduğunu duyurdu. Açıklamada kazanın nedeni hakkında herhangi bir yorum yapılmadı ancak komisyonun kara kutu kayıtları da dahil olmak üzere delilleri araştıracağı belirtildi.