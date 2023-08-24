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Wagner kurucusu Prigojin'in düşen uçağındaki ölen 10 kişi belli oldu! İşte yolcu ve mürettebat listesi...

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Giriş Tarihi: 24.08.2023 Güncelleme Tarihi: 24.08.2023
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Wagner kurucusu Prigojin’in düşen uçağındaki ölen 10 kişi belli oldu! İşte yolcu ve mürettebat listesi...

TASS'a göre Saint Petersburg-Moskova seferini yapan özel uçak başkentin kuzeyinde düştü. Uçakta 10 kişi olduğu açıklanırken, Wagner lideri Prigojin ve beraberindeki 9 kişi öldü. Rusya Sivil Havacılık Servisi, düşen uçakta bulunan yolcu ve mürettebat listesi açıkladı. İşte o isimler...

Rus haber ajansı TASS, Tver'de düşen ve 10 kişinin öldüğü özel jette Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in de bulunduğunu bildirmişti.

ÖLÜMÜ TESCİLLENDİ

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı, düşen uçakta Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in öldüğünü açıkladı.

DÜŞEN UÇAKTAKİ 10 KİŞİLİK LİSTE

Rusya Sivil Havacılık Servisi, düşen uçakta bulunan yolcu ve mürettebat listesi açıkladı.

YOLCULAR:

Propustin Sergey

Makaryan Evgeniy

Totmin Aleksandr

Chekalov Valeriy

Utkin Dmitriy

Matuseev Nikolay

Prigozhin Evgeniy

MÜRETTEBAT:

Levshin Aleksei - pilot

Karimov Rustam - ikinci pilot

Raspopova Kristina - uçuş görevlisi

Aynı uçakta Wagner'in üst düzey isimleri de yer alıyordu... O isimlerden biri de Prigojin'in sağ kolu Dmytro Utkin.

KAZAYLA İLGİLİ KOMİSYON KURULDU

Rus havacılık otoritesi, kazayla ilgili yeni bir açıklama yayınlayarak, "kazanın koşullarını ve nedenlerini araştıracak" özel bir komisyon kurduğunu duyurdu. Açıklamada kazanın nedeni hakkında herhangi bir yorum yapılmadı ancak komisyonun kara kutu kayıtları da dahil olmak üzere delilleri araştıracağı belirtildi.

"RUS HAVA SAVUNMA SİSTEMİ DÜŞÜRDÜ"

Öte yandan, Wagner'e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında, uçağın Rus ordusuna ait savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü öne sürüldü.

ROGOV: SADECE PRİGOJİN DEĞİL, DİMİTRİ UTKİN DE UÇAKTAYDI

Rusya'da yaşana uçak kazasıyla ilgili kendi Telegram kanalından açıklama yapan Biz Rusya`yla Birlikteyiz Hareketi yetkilisi Vladimir Rogov Wagner yetkilileriyle görüştüğünü ve uçakta Prigojin`in yanı sıra askeri birliğin komutanı Dimitri Utkin'in olduğunu öğrendiğini söyledi.

Rogov "Uçaktakilerin tamamı hayatını kaybetmiştir, setiz kişinin cesedine ulaşılmıştır, hayatını kaybedenlerin arasında Yevgeni Prigojin de bulunuyor" dedi.

WAGNER 'RUSYA YAPTI' DEDİ: KREMLİN ELE GEÇİRİLİCEK

Wagner'den yapılan ilk açıklamada Prigon'in uçağını Rus güvenlik güçlerinin düşürdüğü söylendi.

Paralı asker grubu, "Prigojin'in ölümü doğrulanırsa Kremlin ele geçirilecek" çıkışında bulundu.

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