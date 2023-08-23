Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Adıyaman'daki Kentsel Dönüşüm Töreni'nde önemli açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden ‘Adıyaman Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma ve Adıyaman Hastane Farklı Seviyeli Kavşağı Açılış Töreni’ne canlı bağlantı yoluyla katılıyor. Konuşmasında Çanakkale'deki yangın hakkında bilgi paylaşan Başkan Erdoğan, "Toplam 1500 hektar alan etkilendi. Yangının yayılması durduruldu. Can kaybı yaşanmaması için gerekli tedbirler alındı." dedi.
A HABER CANLI YAYIN | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, programlarına hız kesmeden devam ediyor.
Kentsel dönüşüm yolunda tavizsiz bir politika izleyen hükümet, deprem riski sebebiyle Türkiye genelinde projelerini hayata geçiriyor.
Bu kapsamda Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden 'Adıyaman Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma ve Adıyaman Hastane Farklı Seviyeli Kavşağı Açılış Töreni'ne canlı bağlantı yoluyla katılıyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE:
Adıyaman'ımızda 4 bin 559 konut ve 451 iş yerinin temelini atıyoruz, hastane kavşağının açılışını yapıyoruz.
"YANGININ YAYILMASI DURDURULDU"
Çanakkale ve Bursalı vatandaşlarıma geçmiş olsun diyorum. 8 uçak, 26 helikopter ile yangına müdahale ediliyor. Toplam 1500 hektarlık alanın etkilediği yangının can kaybına neden olmaması için tüm tedbirler alındı. Yangının yayılması durduruldu. Hızı 70 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar işimizi zorlaştırsa da yayılması durduruldu. İnşallah kısa sürede kontrol altına alacağız. Ülkemizdeki yangınların maalesef büyük bir bölümü insan kaynaklı çıkıyor. Tüm vatandaşlarımı bu yaz günlerinde daha dikkatli davranmaya davet ediyorum.
"ANA GÜNDEMİMİZ DEPREM BÖLGESİ OLDU"
Depremde kayıplarımızın acısı halen yüreklerimizi yakıyor. Devletimizin tüm imkanlarını depremzedelerimizin ihtiyaçlarını gidermek için harekete geçirdik. Seçime rağmen bizim gözümüz ve kulağımız her zaman deprem bölgesinde oldu. Seçimden zaferler çıkıp hükümetimizi kurduktan sonra çalışmalarımızı hızlandırdık. Ana gündem maddemiz ekonomi ile birlikte hep deprem bölgesiydi. 15 Ağustos itibariyle çadırlarda kalan hak sahibi kardeşlerimizin konteynerlere yerleşmesini sağladık. Devletimizin imkanlarını depremzedelerimiz için seferber ettik. Birileri sırf oy için depremzedelere hakaret ederken biz yeni projeler için çalışıyoruz. Yerinde dönüşüm projemiz bunlardan birisi. Deprem konutları hızla yükseliyor. Hemen her hafta binlerce konut ve iş yerinin temelini atıyoruz.
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