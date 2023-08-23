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Son dakika | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Giriş Tarihi: 23.08.2023 Güncelleme Tarihi: 23.08.2023
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Son dakika | Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Barışın tesisi doğrultusunda kolaylaştırıcılık ve ara buluculuk gayretlerimizi yılmadan, yorulmadan devam ettirme kararlılığındayız. Savaşın sona ermesi ve Karadeniz havzasının yeniden huzur ve istikrara kavuşması sadece bölgeye değil; tüm dünyaya nefes aldıracaktır. Kırım dahil, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteğimizi yineliyor, bölgemizin en kısa zamanda barış iklimine tekrar kavuşmasını temenni ediyorum" dedi.

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