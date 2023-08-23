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Türkiye ile Endonezya anlaştı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.08.2023 Güncelleme Tarihi: 23.08.2023
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Türkiye ile Endonezya anlaştı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Endonezya ile güvenlik alanlarında işbirliği yapmayı amaçlayan anlaşmanın imzalandığını bildirdi.

bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, dost ve kardeş ülke Endonezya Cumhuriyeti Siyaset, Hukuk ve Güvenlik İşleri Bakanlığı Heyetler Arası Toplantısı'nın gerçekleştirildiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, "Endonezya Cumhuriyeti Siyaset, Hukuk ve Güvenlik İşleri Bakanı Sayın Mohammed Mahfud MD ile güvenlik alanlarında işbirliği gerçekleştirmeyi amaçlayan 'Güvenlik Hususları Konusunda Ortak İş Birliği Anlaşması'nı imzaladık. Sayın Bakan'a ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin güçlenmesine yönelik katkılarından dolayı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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