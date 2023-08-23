Türkiye ile Endonezya anlaştı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı

Bakan Yerlikaya, "Endonezya Cumhuriyeti Siyaset, Hukuk ve Güvenlik İşleri Bakanı Sayın Mohammed Mahfud MD ile güvenlik alanlarında işbirliği gerçekleştirmeyi amaçlayan 'Güvenlik Hususları Konusunda Ortak İş Birliği Anlaşması'nı imzaladık. Sayın Bakan'a ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin güçlenmesine yönelik katkılarından dolayı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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