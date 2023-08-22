Kocatepe Camisi’ndeki skandal fotoğraflara istenen ceza belli oldu

"İBADET YERİ İÇİN BELİRLENEN NORMLAR İHLAL EDİLMİŞTİR"

İbadet yerlerinin her din için kutsal kabul edilen, o dine mensup olanların anayasal ibadet hürriyetini özgür şekilde kullanabildikleri, kendine özgü kural, değer, sembol ve ritüellerin bulunduğu mekanlar olduğu vurgulanan iddianamede, her dine özgü bu ibadet yerlerinin nasıl kullanılacağının, burada hangi usul ve erkana göre hareket edileceğinin o dinin teamül ve normlarına göre belirlenmiş temel değerleri ifade ettiği kaydedildi.

İddianamede, ibadet yerlerinin kişilerin inançlarının gereklerine göre kutsal kabul edilen özel mekanlar olduğu, ibadet yerlerine, ibadet ve ziyaret maksadıyla gelen kişilerin biçimsel, şekilsel, maddi ve manevi tüm kural ve ritüellere riayet etmelerinin ve saygı göstermelerinin esas olduğu vurgulandı.

Herkesin her hakkı sınırsız şekilde kullanabileceği düşüncesinin "temel haklar kuramı"na aykırı olduğu belirtilen iddianamede, şu tespitler yer aldı: "Din ve ibadet hürriyeti, anayasanın 24. maddesinde ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 9. maddesinde güvence altına alınan temel bir hak ve hürriyettir. İbadet yerlerine anayasal bir hak ve hürriyet olan din ve ibadet hürriyetinin koruma şemsiyesinde gelen birisi, bu hak ve hürriyetin bir gereği olarak ibadette bulunma hakkına sahiptir. Diğer yandan şüphelilerin savunmalarında iddia ettikleri şekilde sanatsal gayelerle camide fotoğraf çekmek isteyen birisi de ifade özgürlüğü hakkını kullanmaktadır. Her iki hak ve hürriyet de anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınan hak ve hürriyetlerdir. Şu halde bu hak ve özgürlüklerin kullanımında adil denge nasıl sağlanacaktır? İfade özgürlüğünün buradaki sınırı nedir, hakkın kullanımı nasıl mümkün olabilecektir? Sanatsal mülahazalarla ifade özgürlüğünü kullandığını iddia eden ancak ibadet yerlerinin dini kural, usul, esas ve ritüellerine uymayan birinin bu durumda oraya ibadet hürriyetini kullanmak üzere gelen kimselerin hak ve hürriyetini, ayrıca o ibadet yeri için belirlenen normları ihlal etmiş olacağı açıktır."