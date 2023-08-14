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Haberler Galeri Bu kadarına da pes! İyice zıvanadan çıktılar: Kocatepe Camii'nde sanat adı altında dini değerler ayaklar altına alındı

Bu kadarına da pes! İyice zıvanadan çıktılar: Kocatepe Camii'nde sanat adı altında dini değerler ayaklar altına alındı

Avrupa ülkelerinde Kur'an-ı Kerim'e saldırılar yapılırken Türkiye'deki skandal 'pes' dedirtti. Gerçek ismi bilinmeyen bir modelin Ankara Kocatepe Camii'nde verdiği rezil pozları sosyal medyada infiale sebep oldu. 'Zıtların büyüsü' temasıyla paylaşılan fotoğraflarda modelin kısa tişört giyerek eteğini yukarıya çektiği görüldü. Başörtüsü, takke ve tesbihleri de aksesuar olarak kullandı. Görüntüler büyük yankı uyandırırken Bilal Kısa adındaki sözde yönetmen gelen tepkileri ti'ye "Dinle şaka olmaz ama sanat ya sıkıntı yok." ifadeleriyle dini değerleri ayaklar altına aldı.

Giriş Tarihi: 14.08.2023 14:12 Güncelleme Tarihi: 14.08.2023 15:09
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Bu kadarı da pes! İyice zıvanadan çıktılar: Kocatepe Camii’nde sanat adı altında dini değerler ayaklar altına alındı

Kur'anı-ı Kerim'e karşı hakaret ve saldırılar hala devam ederken Bilal Kısa isimli yönetmen kisvesi, bir model ile sanat adı altında Ankara Kocatepe Camii'nde skandala imza attı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bu kadarı da pes! İyice zıvanadan çıktılar: Kocatepe Camii’nde sanat adı altında dini değerler ayaklar altına alındı

'ZITLARIN BÜYÜSÜ'YLE İSLAMİYET'İ HEDEF ALDILAR!

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Bu kadarı da pes! İyice zıvanadan çıktılar: Kocatepe Camii’nde sanat adı altında dini değerler ayaklar altına alındı

Rezil görüntüler, sosyal medya üzerinden "Bu fotoğraf zıtların büyüsünü en saf haliyle kaplıyor" sloganıyla şu şekilde servis edildi:

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Bu kadarı da pes! İyice zıvanadan çıktılar: Kocatepe Camii’nde sanat adı altında dini değerler ayaklar altına alındı

"Beyaz kırpılmış tişörtün modern asi aurası, işlemeli kırmızı zemin, eteğin ortaya çıkardığı geleneksel zarafetle çarpıcı bir şekilde uyum sağlıyor. Kafasını süsleyen beyaz takke ve boynunu örten 99 boncuklu tesbih, maneviyatın ve iç huzurun vücut bulmuş halini simgeliyor."

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Bu kadarı da pes! İyice zıvanadan çıktılar: Kocatepe Camii’nde sanat adı altında dini değerler ayaklar altına alındı

SKANDAL YORUMLAR: DİNDE AYIP OLMAZ