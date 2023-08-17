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Kocatepe Camii’ndeki skandaldan CHP çıktı! 'Sanat' adı altında rezillik!

Ankara'nın en büyük camisi olarak bilinen Kocatepe Camii'nde 'sanat' adı altında büyük skandala imza atıldı. Bilal Kısa isimli yönetmen ile camiye giden model, uygunsuz kıyafetlerle poz vererek dini değerleri ayaklar altına alırken, başörtüsü, takke ve tesbihi de aksesuar olarak kullanıp kirli emellerine alet ettiler. Ezgi Cebeci ve Bilal Kısa'nın 'güvenlik yoktu' dediği camide, güvenliği CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANFA'nın sağladığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 17.08.2023 16:13 Güncelleme Tarihi: 17.08.2023 16:44
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Kocatepe Camii’ndeki skandaldan CHP çıktı! ’Sanat’ adı altında rezillik!

Türkiye, Ankara'nın sembollerinden Kocatepe Cami'nde yaşanan skandalla sarsıldı.

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Kocatepe Camii’ndeki skandaldan CHP çıktı! ’Sanat’ adı altında rezillik!

İsminin Ezgi Cebeci olduğu öğrenilen yarı çıplak bir model ile sözde yönetmen Bilal Kısa, sözde sanat adı altında dini değerleri ayaklar altına aldı. Camide, başörtüsü ve tespihler kullanılarak çekilen skandal karelere tepki yağdı.

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Kocatepe Camii’ndeki skandaldan CHP çıktı! ’Sanat’ adı altında rezillik!

DİNİ DEĞERLERİ AŞAĞILAMA SUÇUNDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sosyal medyada yayınlanan fotoğraflar büyük infiale neden olurken şahıslar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Dini değerleri alenen aşağılama' suçundan resen soruşturma açıldı.

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Kocatepe Camii’ndeki skandaldan CHP çıktı! ’Sanat’ adı altında rezillik!

Gözaltına alınan şahıslar önceki gün adliyeye getirildi savcılıkta verdikleri ifadelerinin ardından Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliği'ne yollandı. Cebeci ve Kısa adli kontrol kararıyla sulh ceza hakimliği tarafından serbest bırakılırken şahısların ifadeleri ortaya çıktı.

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Kocatepe Camii’ndeki skandaldan CHP çıktı! ’Sanat’ adı altında rezillik!

BECERİKSİZLİĞİ BİRKEZ DAHA GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

İkili ifadelerinde Kocatepe Camii içerisinde yaşanan skandal sonrası yakalanan şahıslar savcılığa verdikleri ifadelerinde, "Mimari yapısını beğendiğimizden dolayı Kocatepe Camiini tercih ettik. Camide görevli kimse görmedik" savunması yaptı.