CHP olağan ilçe kongresinde İP’ler gerildi! CHP ve İYİ Partili isimler birbirlerini yediler! Akşener’e sert sözlere tepki...

"GEREKİRSE AYRI PARTİ KURARIM"

CHP yandaşı Barış Yarkadaş, Meral Akşener'in bu sözlerini ittifak sinyali olarak değerlendiren İYİ Partili bazı isimler bu konudan büyük bir rahatsızlık duyduğunu belirtti. O isimlerin başında gelen kişilerden birinin ise Bilge Yılmaz olduğunu açıkladı.

İLÇE KONGRESİNDE CHP VE İYİ PARTİLİ İSİMLER BİRBİRLERİNİ YEDİLER

CHP ve İYİ Parti arasındaki ittifak krizi sürmeye devam ediyor. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde yaşanan 'seçim' hezimetinin yankıları sürmeye devam ediyor. 26 Ağustos'ta Akşener'in yapacağı konuşmada kulis bilgileri patlak verirken, taraflar birbirine düşmeye de devam ediyor.