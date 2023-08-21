FETÖ’nün cezaevindeki kirli planı deşifre oldu! İtirafçı olmak isteyenlere beddualı tehdit: İhanet eden kabir azabına düçar olur

İKİ AYRI YAPI VAR!

FETÖ'nün deşifre olan güncel yapılanmasında cezaevi yapılanmasının iki farklı ve birbirinden bağımsız olduğu ortaya çıktı. Bunlardan ilkinin cezaevlerinde yönetici, infaz koruma memuru, cezaevi idare memuru görevli örgüt mensuplarının içinde bulunduğu yapılanma olduğu ikincisinin ise cezaevlerinde kalan örgüt mensupları ve ailelerini içine alan yapılanmalar olduğu tespit edildi.

Soruşturma dosyalarına giren raporlarda, söz konusu yapılanmada yer alan örgüt mensuplarının hem cezaevinde tutuklu, hükümlü bulunanlardan, hem de dışarıdaki örgüt mensuplarından oluştuğu aktarıldı.