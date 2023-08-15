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FETÖ'nün sınav farelerine operasyon düğmesine basıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.08.2023
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FETÖ’nün sınav farelerine operasyon düğmesine basıldı

Son dakika haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 2013'teki KPSS sorularının FETÖ üyelerine sızdırılmasıyla ilgili olarak 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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